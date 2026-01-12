Yellen diz que investigação sobre Powell intimida Fed e critica complacência dos mercados

"Estou surpresa que o mercado não esteja mais preocupado", declarou ela, ao classificar o caso como "extremamente assustador" para a independência do banco central.

A ex-presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Janet Yellen afirmou que a apuração envolvendo o atual chefe do banco central dos EUA, Jerome Powell, tem efeito "extremamente intimidador" sobre a independência do Fed e disse ver complacência excessiva dos mercados diante do episódio. Em entrevista à CNBC, Yellen afirmou que a investigação compromete a autonomia da autoridade monetária e deveria provocar maior reação dos investidores.

Yellen também rechaçou a hipótese de irregularidade por parte de Powell ao comentar que, "conhecendo Powell tão bem quanto conheço, as chances de ele ter mentido são zero, então acredito que estão indo atrás dele porque querem sua cadeira e querem que ele saia".

A também ex-secretária do Tesouro também criticou pressões para que a política monetária seja usada como instrumento de gestão da dívida pública. "Você tem um presidente dizendo que o Fed deveria cortar juros para reduzir os pagamentos de juros da dívida federal", disse, acrescentando que "discorda completamente disso" e que essa abordagem seria "a estrada para uma república de bananas".

As falas foram feitas após Powell anunciar que tomou conhecimento de uma investigação conduzida pelo Departamento de Justiça (DoJ, na sigla em inglês) dos EUA para verificar se ele teria mentido ao Congresso em depoimento prestado em junho sobre os custos de um projeto de renovação da sede do Fed.