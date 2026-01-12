Vital do Rêgo: BC concordou em inspeção no caso Master e quer o selo de qualidade do TCU

O presidente do Tribunal de Contas da União, Vital do Rêgo, afirmou nesta segunda-feira, 12, que o Banco Central concordou com a realização da inspeção no caso Master. Segundo Vital do Rêgo, essa foi a conclusão da reunião realizada mais cedo na sede da autoridade monetária entre Vital do Rêgo, o presidente do BC, Gabriel Galípolo, e o relator do processo que investiga a liquidação do Banco Master pela autoridade monetária, ministro Jhonatan de Jesus. "O Banco Central quer o selo de qualidade do TCU. O Banco Central quer a segurança jurídica que o TCU pode dar, porque esse processo não é um processo meramente administrativo. É um processo administrativo e criminal", disse Vital do Rêgo, em entrevista coletiva à imprensa.

O presidente do TCU afirmou que saiu profundamente feliz com o resultado da reunião, e disse que os diretores do BC afirmaram, com unanimidade, valorizar o trabalho do Tribunal. Ainda segundo Vital do Rêgo, o encontro teve como objetivo dizimar dúvidas sobre a competência do TCU para atuar no caso Master. Reunião foi realizada após desgaste entre BC e TCU O encontro estava marcado na agenda oficial. A reunião foi marcada na semana passada, em meio ao desgaste entre BC e TCU por causa da investigação.

Jesus autorizou em dezembro o início da apuração, com o objetivo de apurar se houve "precipitação" da autoridade monetária ao decretar a liquidação, no dia 18 de novembro. O relator chegou a pedir explicações do BC. Com base na resposta, auditores do TCU concluíram, preliminarmente, que a autarquia agiu corretamente no processo que levou à liquidação. No sábado, por meio de nota, Jesus afirmou que o posicionamento dos técnicos não se confundia com uma decisão da corte de contas. Segundo o ministro, foram os próprios auditores do TCU que requisitaram a realização de uma inspeção in loco no BC para ter acesso a documentos sigilosos do caso.