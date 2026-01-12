Vendas de Mercedes-Benz e Volkswagen despencam com tarifas e forte concorrência da China

A Mercedes-Benz informou que as vendas globais de automóveis recuaram 9% em 2025, para 1,8 milhão de unidades. Na China, seu maior mercado, as vendas caíram 19%, enquanto nos EUA houve retração de 12%, em um contexto de gestão cuidadosa de estoques diante de interrupções comerciais.

As montadoras alemãs Mercedes-Benz e Volkswagen reportaram desempenho pressionado em 2025, refletindo um mercado global desafiador, com impacto de tarifas, forte concorrência na China e ajustes operacionais nos Estados Unidos.

Segundo a empresa, "de forma geral, as vendas foram influenciadas por tarifas e pelo ambiente competitivo do mercado".

Na Europa, as vendas diminuíram 1%. Ainda assim, a montadora destacou que o quarto trimestre foi "o período mais forte do ano", com crescimento sequencial em todos os mercados. As vendas de veículos elétricos a bateria avançaram 3% no trimestre, impulsionadas pelo novo CLA elétrico, e os pedidos do CLA e do GLC elétricos estão "significativamente acima das expectativas", com carteira preenchida até a segunda metade de 2026.

Já a Volkswagen registrou queda de 0,5% nas entregas globais em 2025, para 8,98 milhões de veículos. Na China, as entregas recuaram 8%, para 2,69 milhões, afetadas por competição intensa e por tarifas, além do fim de subsídios a veículos elétricos nos EUA.

No quarto trimestre, as entregas do grupo caíram 4,9% na comparação anual. "A intensa situação competitiva na China, assim como as tarifas e a descontinuação dos subsídios a veículos elétricos nos EUA, impactaram nossos negócios", afirmou Marco Schubert, membro do comitê executivo ampliado do grupo.