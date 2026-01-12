UBS Group insta a Suíça a reavaliar alternativas ao plano de capital

O UBS afirmou que o requisito proposto é desproporcional e baseado em suposições extremas, pode aumentar suas necessidades de capital em cerca de US$ 23 bilhões e levar a uma economia suíça enfraquecida. Alternativas que teriam um efeito equivalente a um custo menor não foram adequadamente consideradas, acrescentou o banco.

O UBS Group pediu à Suíça que reavalie alternativas à sua proposta de aumentar os requisitos de capital, pois o grupo bancário afirmou que o plano pode prejudicar suas operações e colocar um fardo na economia do país. O banco reiterou nesta segunda-feira sua oposição em resposta formal à proposta, que inclui uma exigência de manter mais capital na Suíça para as grandes subsidiárias estrangeiras do banco.

"A proposta levaria a custos adicionais significativos e colocaria em risco a continuidade do modelo de negócios bem-sucedido do UBS", disse o banco.

O governo suíço delineou os planos em junho como um esforço para evitar outro colapso ao estilo do Credit Suisse e proteger os contribuintes. O UBS assumiu o Credit Suisse em meados de 2023 em um acordo orquestrado pelas autoridades suíças.

O UBS emitiu sua opinião como parte da consulta do governo sobre a segunda e principal parte da proposta, que ainda precisa passar pelo parlamento suíço e ainda pode ser revisada. Um grupo de legisladores suíços em dezembro propôs restrições mais brandas e que o UBS pudesse emitir títulos AT1 - projetados para fortalecer as reservas de capital de um banco - em vez de ações para alguns de seus requisitos de capitalização.

Em setembro, o UBS já havia manifestado suas preocupações sobre a primeira parte da proposta. Fonte: Dow Jones Newswires.