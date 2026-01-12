Trump diz que Microsoft fará mudanças para reduzir custos de energia com data centers
O presidente dos EUA, Donald Trump, disse estar trabalhando com empresas de tecnologia, incluindo a Microsoft, para que os americanos não paguem contas de eletricidade mais altas por causa dos data centers, acrescentando que terá muito a anunciar na "próximas semanas".
"Primeiro é a Microsoft, com quem minha equipe tem trabalhado, e que fará grandes mudanças a partir desta semana para garantir que os americanos não 'paguem a conta' pelo consumo de ENERGIA deles, na forma de pagar contas de serviços públicos mais altas", escreveu Trump na Truth Social.
Segundo ele, os centros de dados são fundamentais para manter o boom de inteligência artificial dos EUA, mas as grandes empresas de tecnologia que os constroem devem "pagar seu próprio caminho".
"Obrigado, e parabéns à Microsoft", adicionou o republicano.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente