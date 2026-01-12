Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump diz que Microsoft fará mudanças para reduzir custos de energia com data centers

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse estar trabalhando com empresas de tecnologia, incluindo a Microsoft, para que os americanos não paguem contas de eletricidade mais altas por causa dos data centers, acrescentando que terá muito a anunciar na "próximas semanas".

"Primeiro é a Microsoft, com quem minha equipe tem trabalhado, e que fará grandes mudanças a partir desta semana para garantir que os americanos não 'paguem a conta' pelo consumo de ENERGIA deles, na forma de pagar contas de serviços públicos mais altas", escreveu Trump na Truth Social.

Segundo ele, os centros de dados são fundamentais para manter o boom de inteligência artificial dos EUA, mas as grandes empresas de tecnologia que os constroem devem "pagar seu próprio caminho".

"Obrigado, e parabéns à Microsoft", adicionou o republicano.

