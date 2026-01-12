Trump: decisão da Suprema Corte contra tarifas seria 'desastre para segurança nacional'

Ele escreveu que "os números reais que teríamos de devolver, se por qualquer motivo a Suprema Corte decidir contra os EUA em tarifas, seriam muitas centenas de bilhões de dólares". Acrescentou que esse valor não incluiria o reembolso que "países e empresas exigiriam pelos investimentos que estão fazendo na construção de fábricas e equipamentos" para evitar o pagamento das tarifas.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que uma eventual decisão da Suprema Corte contrária às tarifas impostas por seu governo seria um "desastre para a segurança nacional". Em publicação na Truth Social nesta segunda-feira, 12, Trump argumentou que os custos de uma derrota judicial seriam gigantescos e difíceis de mensurar.

Ainda de acordo com a publicação, ao somar esses investimentos, "estamos falando de trilhões de dólares", o que tornaria a situação "uma completa bagunça e quase impossível para o nosso país pagar". Trump afirmou que "qualquer pessoa que diga que isso pode ser feito de forma rápida e fácil estaria dando uma resposta falsa, imprecisa ou totalmente mal compreendida".

Trump também ressaltou a complexidade do tema ao afirmar que, mesmo que fosse possível calcular e efetuar os pagamentos, "seriam valores tão grandes que levariam muitos anos para descobrir de que número estamos falando e até mesmo quem, quando e onde pagar".

Ao final da mensagem, ele associou o tema à segurança nacional, dizendo: "lembrem-se, quando os EUA brilham intensamente, o mundo brilha intensamente" e concluiu que, se a Suprema Corte decidir contra os EUA, "estamos ferrados".