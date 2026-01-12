Trisul lança seu maior projeto, com apartamentos de até R$ 25 milhões

Em um 2025 focado em projetos econômicos, o motor de crescimento da Trisul veio do altíssimo padrão. A incorporadora anunciou um prédio de luxo em Moema que se tornou responsável por mais de 60% do Valor Geral de Vendas (VGV) lançado no ano. Localizado a 1,5 km do Parque Ibirapuera, o Gran Oscar Ibirapuera terá apartamentos de até 654 metros quadrados, negociados a R$ 25 milhões.

Com o VGV de R$ 1,2 bilhão, esse é o maior lançamento da história da Trisul. "No final do ano passado, houve uma mudança no zoneamento da região que permitiu uma alteração no projeto. Antes, planejávamos um empreendimento com 14 pavimentos. Com o novo zoneamento, mudamos para duas torres com 23 pavimentos", explica Victor Saad, diretor comercial da companhia. O Gran Oscar Ibirapuera tem previsão de entrega para outubro de 2029 e será desenvolvido em um terreno de 6.289 m². O empreendimento terá 84 apartamentos de tipologia padrão, com 370 m² e 412 m², quatro suítes e quatro vagas de garagem, além de escritórios integrados de 17,60 m². Essas unidades estão sendo negociadas de R$ 12,2 milhões a R$ 13,5 milhões. O projeto ainda conta com quatro unidades duplex de 636 m² e 654 m², piscina privativa e seis vagas. "São duas coberturas por torre. A ideia é transformar essas coberturas em casas suspensas, porque enxergamos que o nosso principal cliente são os moradores de casas do Jardim Luzitânia, que têm resistência a morar em apartamentos", diz Saad. Nestas unidades, os dormitórios ficam no pavimento superior e o térreo é livre, com a piscina. O executivo afirma que três das quatro unidades já foram vendidas. Elas estão sendo negociadas a cerca de R$ 25 milhões.

O tamanho dos apartamentos e a localização não são os únicos chamarizes da Trisul para conquistar compradores endinheirados. O empreendimento também terá uma quadra de tênis de saibro de tamanho oficial, spa com sauna seca e úmida, salas de massagem, academia de 250 metros, uma piscina coberta com raia de 25 metros e uma piscina de lazer descoberta, mas aquecida. Para viver em um clube

Inspirado em clubes privados, o projeto também prevê a entrega de um piano bar, wine lounge e pool bar, além de espaço kids, playground e quadra poliesportiva e uma quadra gourmet. "Conseguimos colocar tudo o que um cliente com este perfil deseja. Os moradores não precisam ser sócios de nenhum clube", afirma o executivo. A carta de serviços do condomínio ainda inclui serviço de manobrista, concierge, bartender, mensageria, lavagem de carro, auxiliar de piscina e até monitoria infantil aos finais de semana. A promessa da incorporadora é fazer o morador se sentir em um hotel de luxo. "O condomínio vai nascer com todos esses serviços contratados por um período de seis meses a um ano. Depois os moradores decidem se querem manter." O custo estimado pela Trisul para o condomínio é de R$ 6 mil a R$ 7 mil mensais.