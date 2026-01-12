Tesouro insta parceiros a aumentarem resiliência de suas cadeias de minerais críticos

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, convocou uma reunião de ministros das Finanças para discutir soluções para garantir e diversificar cadeias de suprimento de minerais críticos, especialmente elementos de terras raras.

Os participantes do encontro ministerial incluíram tesoureiros e ministros da Austrália, Canadá, União Europeia, México e Reino Unido. O Representante de Comércio dos EUA, Jamieson Greer; o presidente e diretor do Banco de Exportação e Importação dos EUA, John Jovanovic; e o diretor executivo do JP Morgan, Jay Horine, também estavam presentes.