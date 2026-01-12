Tesouro insta parceiros a aumentarem resiliência de suas cadeias de minerais críticos
O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, convocou uma reunião de ministros das Finanças para discutir soluções para garantir e diversificar cadeias de suprimento de minerais críticos, especialmente elementos de terras raras.
Os participantes do encontro ministerial incluíram tesoureiros e ministros da Austrália, Canadá, União Europeia, México e Reino Unido. O Representante de Comércio dos EUA, Jamieson Greer; o presidente e diretor do Banco de Exportação e Importação dos EUA, John Jovanovic; e o diretor executivo do JP Morgan, Jay Horine, também estavam presentes.
Ao longo das discussões, os participantes expressaram um forte desejo compartilhado de abordar rapidamente as principais vulnerabilidades nas cadeias de suprimento de minerais críticos, segundo nota do Departamento. "Os Estados Unidos destacaram ações e investimentos já realizados, bem como etapas planejadas para criar cadeias de suprimento de minerais críticos resilientes, seguras e diversificadas", acrescentou.
Bessent ainda expressou otimismo de que as nações buscarão uma redução prudente de riscos em vez de desacoplamento, e que entendem bem a necessidade de corrigir as deficiências atuais nas cadeias de suprimento de minerais críticos. Segundo o comunicado, ele instou os participantes a aumentarem a resiliência de suas cadeias de suprimento.