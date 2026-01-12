Taxas futuras de juros ficam estáveis após abertura

Os juros futuros operam estáveis após a abertura desta segunda-feira, 12, tendo de um lado os rendimentos dos Treasuries em alta e, de outro, o dólar em leve queda ante o real, num dia de agenda esvaziada que tende a manter a liquidez reduzida. Às 9h10, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 13,745%, de 13,758% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 marcava 13,060%, de 13,063%, e o para janeiro de 2031 estava em 13,360%, de 13,357% na sexta-feira (9).