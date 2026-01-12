Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Taxas de juros futuras têm leve baixa em sessão de liquidez reduzida, seguindo exterior

Autor Agência Estado
Agência Estado
Os juros futuros negociados na B3 tiveram comportamento benigno no pregão desta segunda-feira, 12, mas sem grandes movimentações. As taxas apenas devolveram a alta observada na última sexta-feira, em um dia de agenda econômica vazia e liquidez escassa nos negócios, no qual as notícias de maior peso vieram de fora - a nova ofensiva do governo Trump contra o Federal Reserve.

Segundo agentes, a perda de inclinação da curva a termo representa mais uma correção em relação à sessão anterior. Na sexta, a inflação de serviços elevada evidenciada pelo IPCA de dezembro e os dados do payroll de igual mês pressionaram o mercado local de juros.

No fechamento, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 cedeu de 13,758% no ajuste antecedente para 13,73%. O DI para janeiro de 2029 recuou de 13,063% no último ajuste a 12,995%. O DI para janeiro de 2031 ficou em 13,285%, vindo de 13,357% no ajuste.

Por volta das 18h, o retorno da T-Note de 2 anos subia levemente, a 3,540%. O rendimento da T-Note de 10 anos também tinha discreta alta, a 4,186%. O juro do T-Bond de 30 anos avançava igualmente com pouco fôlego, a 4,833%.

O Departamento de Justiça dos EUA (DoJ, na sigla em inglês) intimou o Fed na sexta, com ameaça de acusação criminal devido à reforma da sede da instituição. O episódio, que intensificou as discussões sobre a independência do banco central americano, provocou fuga dos ativos do país, com perda de valor do dólar em relação à maior parte das moedas, aponta o diretor de pesquisa econômica do banco Pine, Cristiano Oliveira.

Por aqui, a divisa norte-americana encerrou o dia praticamente estável em relação ao real, com ascensão de 0,12%. "Hoje [segunda] tivemos um dia de câmbio mais comportado. O grande vetor para os juros foi a perda de força do dólar americano e o fechamento dos Treasuries", diz Marianna Costa, economista-chefe da Mirae Asset. "Por mais que o real tenha ficado parecido com o pregão de sexta-feira, há um viés de dólar e Treasuries mais fracos que responde ao processo contra o Fed", observa. "Ele não tem a ver com política monetária, mas é uma forma de pressionar e constranger a autoridade monetária".

Além do processo judicial contra o BC dos EUA, Costa aponta que o fechamento da curva de juros local também é um movimento normal após a maior cautela observada no último pregão, que foi de deslocamento para cima da curva. "Os agentes se preparam para um fim de semana com ambiente geopolítico mais complicado, o que justificou a cautela na sexta. Mas não tivemos grandes surpresas com a Venezuela e o Irã, o que faz com que a curva tenha essa volta", disse.

Head de renda fixa da Ville Capital, León Santiago acrescenta que o caso Master também pode ter sido um vetor de alívio adicional aos DIs nesta segunda, dia em que o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Vital do Rêgo, e o relator do processo que investiga a liquidação do banco pelo BC, ministro Jhonatan de Jesus, se reuniram.

Após o encontro, Vital do Rêgo afirmou em entrevista que a conversa afastou o risco de uma medida cautelar contra a autoridade monetária no âmbito do processo de liquidação do Master, possibilidade que vinha sendo mencionada por Jesus. "Foi uma reunião em que convergimos para o mesmo fim, de fiscalizar e respeitar nossas prerrogativas", comentou o presidente da corte. "Essa reunião é uma forma de resolução de uma questão institucional, pode ter sido um catalisador adicional para a queda dos juros", avalia Santiago.

Com um boletim Focus sem mudanças relevantes em relação à semana anterior e agenda fraca de indicadores, os dados domésticos foram apenas monitorados pelos investidores, que seguem esperando corte da Selic em março. De acordo com Flávio Serrano, economista-chefe do banco BMG, a curva precificava, por volta das 15h30, 25% de chances de redução de 0,25 ponto em janeiro, contra 100% de probabilidade em março, e 60% de apostas em corte de 0,50 ponto em abril. A taxa terminal apontada para o final de 2026 era de 12,60%, ante 12,65% na última sexta-feira.

