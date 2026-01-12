Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Taxa anual do CPI da OCDE desacelera a 3,9% em novembro

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) dos países que integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) desacelerou a 3,9% em novembro, em comparação ao patamar de 4,2% de setembro, segundo relatório divulgado pela OCDE nesta segunda-feira (12).

Devido à falta de dados para os Estados Unidos em razão da paralisia das atividades do governo, a OCDE não conseguiu compilar dados referentes a outubro para países do bloco, G20 e G7.

Entre outubro e novembro de 2025, a inflação anual geral manteve-se estável ou praticamente estável em 17 dos 37 países da OCDE com dados disponíveis para outubro. Diminuiu em 13 países e aumentou em apenas sete.

