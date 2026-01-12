Real perde onda de desvalorização global do dólar por ajustes técnicos

No pano de fundo, a investigação do governo Donald Trump contra o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, levou ao enfraquecimento global do dólar, sob entendimento de maior risco de interferência política no banco. Tanto é que o índice DXY, que mede sua performance contra seis pares fortes, recua cerca de 0,3%.

A leve valorização do dólar à vista contra o real já foi o suficiente para fazer com a que a divisa brasileira tivesse a pior performance entre os principais emergentes e exportadores de commodities nesta segunda-feira, 12, apesar da alta do petróleo e do minério de ferro. Contudo, o movimento foi associado a fatores técnicos, e não a fundamentos domésticos, visto que o real também é a moeda que acumula maior apreciação em 2026 até então.

Já o dólar à vista fechou em alta de 0,12%, a R$ 5,3725, após mínima de R$ 5,3509 e máxima de R$ 5,3859, ambas alcançadas pela manhã. O contrato futuro para fevereiro marcava estabilidade a R$ 5,402 por volta das 18h. A liquidez do pregão foi reduzida, mas em 2026 a divisa americana cede 2,12% contra a moeda brasileira.

Em vídeo na noite de domingo, Powell revelou que o Fed recebeu uma intimação do grande júri do Departamento de Justiça (DoJ, na sigla em inglês) dos Estados Unidos na última sexta-feira, 9, com a ameaça de uma acusação criminal contra o dirigente. O presidente do banco central americano disse ainda que a ação faz parte de uma campanha contínua do governo Trump contra sua gestão, que não tem cedido às pressões por cortes mais intensos de juros.

"A investigação a Powell foi vista com maus olhos, porque estamos falando de um presidente que foi abertamente criticado pelo Donald Trump e está prestes a sair do cargo. Acaba sugerindo uma influência de Trump no processo, e aí todo mundo coloca no preço o risco de interferência política no Fed", comenta o economista-chefe da Ativa Investimentos, Étore Sanchez.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, negou que Trump tenha instruído os funcionários do DoJ a investigarem Powell. Contudo, o economista da Ativa aponta que independente de o comandante do Fed decidir renunciar ou não mediante as pressões, seu mandato deve vencer já no segundo trimestre.