Previdência e Fazenda publicam portaria com reajustes de benefícios do INSS

Os ministérios da Previdência Social e da Fazenda editaram portaria conjunta formalizando o reajuste dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), considerando a variação de 3,90% no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) em 2025. "O salário de benefício e o salário de contribuição, a partir de 1º de janeiro de 2026, não poderão ser inferiores a R$ 1.621,00 nem superiores a R$ 8.475,55."

O texto, publicado no Diário Oficial da União (DOU) também atualiza valores de outros benefícios como pagamentos a pescadores e seringueiros, além das pensões especiais para vítimas da síndrome da talidomida e pessoas atingidas pela hanseníase.