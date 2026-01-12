Pearson vende a rede de ensino de idiomas Yázigi para a MoveEdu
O grupo inglês Pearson vendeu a rede de ensino de idiomas Yázigi, no Brasil, para a MoveEdu, que tem mais de 1,2 mil franquias no País e meio milhão de alunos. O valor da transação não foi revelado.
A marca estava no portfólio da Pearson desde 2013 e, segundo a empresa, a venda está alinhada à estratégia de se concentrar em negócios estratégicos e oportunidades escaláveis globalmente.
No Brasil, a atuação do grupo continuará por meio de seus negócios existentes de avaliação e certificações, aprendizagem virtual, ensino superior, aprendizagem da língua inglesa e aprendizagem corporativa & competências.
Com a aquisição, MoveEdu vai incrementar seu portfólio de marcas que já tem a Prepara Cursos, MicroLins e Ensina Mais Turma da Mônica.
A Pulsar atuou como assessora financeira do negócio e o escritório Madrona Advogados, como assessor jurídico.