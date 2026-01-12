Pearson vende a rede de ensino de idiomas Yázigi para a MoveEdu

O grupo inglês Pearson vendeu a rede de ensino de idiomas Yázigi, no Brasil, para a MoveEdu, que tem mais de 1,2 mil franquias no País e meio milhão de alunos. O valor da transação não foi revelado.

A marca estava no portfólio da Pearson desde 2013 e, segundo a empresa, a venda está alinhada à estratégia de se concentrar em negócios estratégicos e oportunidades escaláveis globalmente.