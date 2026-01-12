Países que fazem negócios com Irã terão tarifa adicional de 25%, efetiva desde já diz trump

O presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou que qualquer país que faça negócios com o Irã terá que lidar com uma tarifa adicional de 25% sobre "todo e qualquer" comércio feito com os Estados Unidos. Conforme publicação feita nesta segunda-feira, 12, na Truth Social, a ordem é "final, conclusiva e efetiva imediatamente".

Trump não deu detalhes adicionais, mas a medida acontece em meio ao crescimento de tensões entre Washington e Teerã, após a eclosão de protestos no país mesmo diante de forte repressão do regime iraniano.