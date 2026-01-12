Otto Baumgart, do grupo dono do Shopping Center Norte, morre em SP

O empresário Otto Baumgart, do grupo controlador do Shopping Center Norte, morreu no domingo, 11, em São Paulo. Ele tratava um câncer. A informação foi divulgada pela esposa, Paloma Baumgart, em uma publicação nas redes sociais. Segundo a família, o velório será realizado na terça-feira, 13 de janeiro, das 12 horas às 16 horas, no Funeral Morumbi, na zona sul da capital. O sepultamento está marcado para as 17 horas, no Cemitério Redentor, em Sumaré, na zona oeste de São Paulo.

A família pediu que os presentes compareçam vestidos de branco. Na mensagem publicada, Paloma citou um trecho bíblico em despedida ao marido. "Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora, está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia." Baumgart teve trajetória executiva e de governança no Grupo Baumgart, onde atuou por cerca de 15 anos na diretoria corporativa, com responsabilidade pelas áreas de Finanças, Recursos Humanos, Tecnologia da Informação, Jurídico e Gerenciamento de Projetos. Antes disso, passou por empresas como Semp Toshiba, Itaú, Ancar Ivanhoe e Revman International, em Nova Iorque, com foco nas áreas financeira, de marketing e de governança corporativa.