Otto Baumgart, do grupo dono do Shopping Center Norte, morre em SP
O empresário Otto Baumgart, do grupo controlador do Shopping Center Norte, morreu no domingo, 11, em São Paulo. Ele tratava um câncer. A informação foi divulgada pela esposa, Paloma Baumgart, em uma publicação nas redes sociais.
Segundo a família, o velório será realizado na terça-feira, 13 de janeiro, das 12 horas às 16 horas, no Funeral Morumbi, na zona sul da capital. O sepultamento está marcado para as 17 horas, no Cemitério Redentor, em Sumaré, na zona oeste de São Paulo.
A família pediu que os presentes compareçam vestidos de branco.
Na mensagem publicada, Paloma citou um trecho bíblico em despedida ao marido. "Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora, está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia."
Baumgart teve trajetória executiva e de governança no Grupo Baumgart, onde atuou por cerca de 15 anos na diretoria corporativa, com responsabilidade pelas áreas de Finanças, Recursos Humanos, Tecnologia da Informação, Jurídico e Gerenciamento de Projetos.
Antes disso, passou por empresas como Semp Toshiba, Itaú, Ancar Ivanhoe e Revman International, em Nova Iorque, com foco nas áreas financeira, de marketing e de governança corporativa.
Ao longo da carreira, também ocupou a presidência do Conselho de Administração do Grupo Baumgart e integrou comitês estratégicos ligados à Vedacit, ao Center Norte e às Fazendas Reunidas.
Formado em Administração pelo Mackenzie, com especializações em Harvard e pelo IBGC, atuou ainda como investidor em startups e participou de conselhos e iniciativas voltadas ao empreendedorismo e ao impacto social.