NRF 2026 (dia 01): Wrap Up destaca transição da IA e papel das pessoas no varejo

O Wrap Up Digital do Central do Varejo, realizado no Lounge E-Commerce Brasil durante a NRF 2026, em Nova York, destacou a evolução da inteligência artificial no varejo, o amadurecimento do uso de dados e o papel das pessoas como elemento central para transformar tecnologia em resultado. O programa marca a parceria editorial entre a Central do Varejo e a Agência de Notícias DC News para a produção e a publicação de conteúdos sobre o principal evento global do setor. A apresentação do Wrap Up é de Daniel Zanco e José Fugice, fundadores do portal Central do Varejo.

No debate, resultado do primeiro dia de NRF, eles avaliaram que a inteligência artificial deixa de ser usada apenas como ferramenta pontual e passa a ocupar um papel mais estrutural nas operações do varejo, apoiando decisões, personalização e eficiência. A leitura compartilhada é que a NRF 2026 reforça um movimento de consolidação da IA como base para processos contínuos, integrados a dados e à jornada do consumidor, com impacto direto em produtividade e experiência.

Outro ponto recorrente do Wrap Up foi a ênfase de que tecnologia não escala sozinha. Segundo os participantes, os cases apresentados no evento mostram que o diferencial competitivo está na combinação entre soluções digitais e pessoas preparadas para operá-las. Cultura organizacional, capacitação e liderança aparecem como fatores decisivos para que o varejo consiga transformar inovação tecnológica em valor econômico sustentável. Confira a entrevista.