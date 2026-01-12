Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

MPTCU quer alerta ao Senado sobre decisões favoráveis ao Master por Otto Lobo, indicado à CVM

MPTCU quer alerta ao Senado sobre decisões favoráveis ao Master por Otto Lobo, indicado à CVM

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) pediu nesta segunda-feira, 12, que o presidente da corte de contas, Vital do Rêgo, alerte o Senado sobre o que chamou de "decisões polêmicas favoráveis ao Banco Master" pelo advogado Otto Lobo, indicado à presidência da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"O ideal, a meu ver, seria a adoção de medida cautelar, de forma a impedir a realização da sabatina. No entanto, não sendo isso possível dentro das competências do TCU, resta-me propor o alerta sugerido, ao tempo que solicito que a emissão do alerta ocorra com a urgência que o caso requer", diz a representação assinada pelo subprocurador-geral do MPTCU Lucas Rocha Furtado.

A peça menciona diversas decisões de Lobo, que já era membro da CVM e ocupou a presidência do órgão interinamente até dezembro do ano passado, inclusive sobre a Ambipar. Indicado à presidência da CVM em 8 de janeiro, ele ainda precisa passar por sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar