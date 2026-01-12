MPTCU quer alerta ao Senado sobre decisões favoráveis ao Master por Otto Lobo, indicado à CVM

O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) pediu nesta segunda-feira, 12, que o presidente da corte de contas, Vital do Rêgo, alerte o Senado sobre o que chamou de "decisões polêmicas favoráveis ao Banco Master" pelo advogado Otto Lobo, indicado à presidência da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"O ideal, a meu ver, seria a adoção de medida cautelar, de forma a impedir a realização da sabatina. No entanto, não sendo isso possível dentro das competências do TCU, resta-me propor o alerta sugerido, ao tempo que solicito que a emissão do alerta ocorra com a urgência que o caso requer", diz a representação assinada pelo subprocurador-geral do MPTCU Lucas Rocha Furtado.