Minério é insuficiente para estimular Ibovespa, que opera na mínima por mau humor de NY

A valorização firme de alguns metais no exterior é insuficiente para estimular o Ibovespa no início da sessão desta segunda-feira, 12. A queda sólida dos índices de ações internacionais nesta manhã e do petróleo impõe cautela. Investidores digerem a intimação da Justiça dos Estados Unidos contra o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, em semana de agenda pesada, que terá divulgações como o índice CPI dos EUA e início da temporada de balanços norte-americana do quarto trimestre. A agenda no Brasil também pode influenciar os ativos, com dados de atividade no radar, como o IBC-Br de novembro. Além disso, o mercado digere a avaliação de auditores do Tribunal de Contas da União (TCU), que constatou que o Banco Central agiu corretamente em todos os passos que levaram à liquidação do Master, decretada no dia 18 de novembro. Hoje, integrantes do BC vão se reunir com o TCU para discutir o caso do Master.

"Por aqui, os ruídos envolvendo o caso Master seguem monitorados, mas com avanços na margem mais favoráveis à decisão técnica do BC de liquidar a instituição", diz em nota Silvio Campos Neto, economista sênior e sócio da Tendências Consultoria. Após abrir na máxima aos 163.370,31 pontos, com variação zero, o Ibovespa foi para o campo negativo e opera perto da mínima. Segundo Alison Correia, analista de investimentos e cofundador da Dom Investimentos, há dois pontos críticos que envolvem os Estados Unidos e que afetam os mercados hoje. Correia refere-se aos protestos no Irã contra o governo, que tem o apoio do presidente dos EUA, Donald Trump. Essas tensões geopolíticas seguem no radar, com o Irã elevando o tom contra os EUA e Israel em meio à escalada de protestos nacionais, que já deixaram mais de 500 pessoas mortas. A segunda questão, acrescenta Correia em nota, é em relação a Powell, que foi acusado de desvio pela Justiça americana por um depoimento que ele concedeu em junho à Câmara norte-americana. "A sessão promete ser volátil, em meio à agenda fraca", que ganhará força ao longo dos próximos dias, completa.

Na sexta-feira, o Fed recebeu uma intimação do grande júri do Departamento de Justiça (DoJ, na sigla em inglês) dos Estados Unidos com a ameaça de uma acusação criminal contra Powell. A ação seria parte de uma campanha contínua do governo Donald Trump contra sua gestão, disse o presidente do Fed, que não tem cedido às pressões por cortes mais intensos de juros. O caso reacende o temor de perda de autonomia do banco central dos EUA. Segundo Pedro Paulo Silveira, economista da A3S Investimentos, de pouco em pouco, Trump tem avançado e estendido os limites de seu poder. "E tem tido sucesso", diz, acrescentando que essa orquestração pode ser perigosa, devido ao risco de tornar as instituições mais vulneráveis e com possibilidade de redução da credibilidade dos EUA perante os mercados. Aqui, o mercado segue repercutindo o histórico acordo entre Mercosul e União Europeia, fechado na sexta-feira, com efeito positivo em alguns papéis de empresas do agronegócio.