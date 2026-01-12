Minancora cresce oito vezes mais no digital que no físico e ensina como uma centenária consegue vender na internet

Quando desembarcou no Brasil, no início do século 20, o farmacêutico português Eduardo Augusto Gonçalves dificilmente poderia antecipar a dimensão do legado que começava a construir em uma pequena farmácia de Joinville, em Santa Catarina. A fórmula criada por ele em 1915, pensada para tratar inflamações simples da pele, atravessou gerações, ganhou espaço nas casas brasileiras e transformou a Minancora em uma das marcas mais longevas do país no segmento de cuidados pessoais. Mais de 110 anos depois, a empresa tenta provar que tradição não precisa significar imobilidade. Em um mercado cada vez mais orientado pelo consumo digital, a Minancora tem se reinventado ao acelerar sua presença no e-commerce, que em 2025 cresce a um ritmo quase oito vezes superior ao das vendas nas lojas físicas, enquanto preserva símbolos, linguagem e produtos que fazem parte da memória afetiva do consumidor. "A marca permanece jovem porque aprende a mudar sem deixar de ser quem é", afirma a gestora-presidente Lourdes Maria Duarte, bisneta do fundador.

Instalada inicialmente na Farmácia e Laboratório Minancora, na Rua do Príncipe, no centro de Joinville, a marca nasceu de um conhecimento farmacêutico tradicional combinado à observação prática das necessidades do dia a dia. A pomada antisséptica — formulada com ingredientes simples e multifuncionais — rapidamente ganhou fama local e, pouco a pouco, ultrapassou os limites da cidade catarinense. O nome escolhido por Gonçalves sintetizava essa ambição de permanência: a junção de Minerva, deusa da sabedoria, com a âncora, símbolo de firmeza e estabilidade. Ao longo das décadas, a Minancora deixou de ser apenas um produto de balcão para se tornar parte do cotidiano doméstico brasileiro, atravessando diferentes ciclos econômicos, mudanças de hábitos e transformações no varejo farmacêutico. "A força da marca sempre esteve na confiança construída de geração em geração", afirma Lourdes Maria Duarte.

Ao longo dessa trajetória, a fórmula original da pomada Minancora foi preservada, com apenas pequenos ajustes ao longo do tempo, mantendo as características que a tornam reconhecível para sucessivas gerações de consumidores. O que mudou foi o entorno. A partir desse produto-ícone, a empresa passou a ampliar gradualmente seu portfólio, incorporando novas categorias e formatos de cuidado com a pele. Hoje, a Minancora reúne sete linhas de produtos, com diferentes variações de tamanho e embalagens, em um movimento que buscou responder a novos hábitos de consumo sem romper com a identidade construída desde 1915. "A base sempre foi a mesma: eficácia, simplicidade e multifuncionalidade", afirma Lourdes Maria Duarte. "O desafio foi ampliar o mix sem descaracterizar aquilo que fez a marca durar."

É a partir dessa base consolidada que a Minancora chega ao presente tentando se manter relevante em um ambiente de consumo radicalmente diferente daquele em que nasceu. Nos últimos anos, a empresa passou a investir com mais intensidade em canais digitais, redes sociais e vendas on-line, reposicionando sua comunicação e ampliando o alcance da marca para públicos mais jovens. Em 2025, o comércio eletrônico da Minancora cresceu 31%, enquanto as vendas tradicionais avançaram 4% no mesmo período. Com o resultado, Maria Duarte entendeu o recado, o desafio era encontrar a linguagem correta. "O principal foco está na comunicação digital e nas redes sociais, com linguagem leve, próxima e educativa." Com isso, conta a executiva, foi possível achar uma forma de dialogar com novas gerações sem perder a "essência construída ao longo de mais de um século."

E, para se aproximar dos consumidores mais jovens, a Minancora olhou para trás. Na celebração de seus 110 anos, a marca lançou uma campanha publicitária protagonizada por Dona Elma Andreani, influenciadora digital de 101 anos, escolhida para representar a longevidade, a autenticidade e a permanência que atravessam a história da empresa. Sob o conceito "O que alguém com mais de 100 anos tem para contar?", a ação buscou dialogar com novas gerações ao recorrer não à estética da juventude, mas à experiência acumulada. "A ideia foi mostrar que envelhecer não significa perder relevância", afirma Lourdes Maria Duarte. "Pelo contrário: significa ter história para compartilhar." A campanha marcou uma virada na comunicação da marca, que passou a usar o storytelling como ponte entre passado e presente.