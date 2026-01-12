Meta anuncia ex-assessora de Trump como presidente e vice-presidente do Conselho

A Meta, controladora do Facebook, anunciou nesta segunda-feira, 12, que nomeou Dina Powell McCormick como sua presidente e vice-presidente do Conselho de Administração. McCormick foi assessora do presidente dos EUA, Donald Trump, que elogiou a escolha da executiva.

"Parabéns a Dina Powell McCormick, que acaba de ser nomeada a nova presidente da Meta. Uma ótima escolha de Mark Zuckerberg!!! Ela é uma pessoa fantástica e muito talentosa, que serviu ao governo Trump com força e distinção!", disse Trump, em seu perfil na Truth Social.