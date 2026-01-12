Jhonatan de Jesus: fiscalização do TCU respeitará discricionariedade técnica do BC

O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Jhonatan de Jesus afirmou, por meio de nota, que a reunião com representantes do Banco Central nesta segunda-feira, 12, reforçou a competência da corte de contas para fiscalizar as ações da autoridade monetária, respeitando a discricionariedade técnica do regulador. "Houve alinhamento quanto à competência do TCU para fiscalizar atos do Banco, respeitados o sigilo documental e a discricionariedade técnica da autoridade monetária", diz a nota do ministro, relator do processo que apura a liquidação do Banco Master, decretada pelo BC em 18 de novembro.

A nota destaca o tom "amistoso e cooperativo" do encontro. Segundo o ministro, a inspeção a ser realizada no BC vai ocorrer seguindo os "trâmites regimentais normais" e respeitando o devido processo legal. Mais cedo, o presidente do TCU, Vital do Rego, disse que a própria autoridade monetária havia aberto as portas para o processo. A inspeção chegou a ser autorizada por Jesus na segunda-feira, 5. Mas, na quinta-feira, 8, o ministro voltou atrás e acolheu um recurso apresentado pelo BC, solicitando que a determinação de uma inspeção passasse pelo plenário do TCU. Mais cedo, Vital disse que isso poderia acontecer na quarta-feira da próxima semana, dia 21.