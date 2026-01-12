IPC-Fipe acelera a 0,39% na 1ª quadrissemana de janeiro, após 0,32% no fim de dezembro

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, acelerou o ritmo de alta para 0,39% na primeira quadrissemana de janeiro, conforme dados divulgados hoje nesta segunda-feira, 12, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). O resultado ficou acima da taxa de 0,32% apurada no fim de dezembro de 2025.

Dos sete grupos pesquisados, cinco apresentaram variações superiores na primeira leitura de 2026 na comparação com o fechamento do IPC em dezembro do ano passado. Foram os seguintes: Alimentação, cuja taxa passou de 0,16% para 0,27%; Transportes, que foi de 0,93% para 1,13%; Saúde teve alta de 0,04%, após 0,02%; Vestuário saiu de 0,68% para 0,96% e Educação, de 0,04% para 0,83%.