Inflação deve atingir seu pico em algum momento do 1º semestre deste ano, diz dirigente do Fed
O presidente do Federal Reserve (Fed) de Nova York, John Williams, disse que acredita que a inflação deve atingir seu pico em algum momento do primeiro semestre deste ano nos EUA, à medida que os efeitos totais das tarifas forem sentidos, para então voltar à meta de longo prazo de 2% em 2027.
"Minha estimativa atual é que o aumento das tarifas até o momento contribuiu com cerca de meio ponto porcentual para a taxa de inflação atual, que é de aproximadamente 2,75%", afirmou ele, em discurso no Conselho de Relações Exteriores, em Nova York. "Espero que as tarifas tenham um efeito pontual, que será percebido só até este ano", acrescentou.
Segundo o dirigente, é "imperativo restaurar a inflação para a meta de forma sustentada".
Juros
O presidente do Federal Reserve (Fed) de Nova York espera que as taxas atuais de juros ajudem o BC americano a estabilizar o mercado de trabalho e a inflação.
Em discurso no Conselho de Relações Exteriores, em Nova York, Williams enfatizou que acredita na estabilização do mercado de trabalho e, em seguida, que ele volte a se fortalecer.
"Nos últimos meses, os riscos de queda para o emprego aumentaram à medida que o mercado de trabalho esfriou, enquanto os riscos de alta para a inflação diminuíram um pouco", disse.
O dirigente ainda vê uma perspectiva econômica é favorável para 2026, com os EUA provavelmente crescendo entre 2,5% e 2,75% este ano.
"Espero plenamente que as operações permanentes de recompra continuem a ser usadas ativamente dessa forma e funcionem exatamente como planejado", acrescentou.