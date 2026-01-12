Inflação deve atingir seu pico em algum momento do 1º semestre deste ano, diz dirigente do Fed

O presidente do Federal Reserve (Fed) de Nova York, John Williams, disse que acredita que a inflação deve atingir seu pico em algum momento do primeiro semestre deste ano nos EUA, à medida que os efeitos totais das tarifas forem sentidos, para então voltar à meta de longo prazo de 2% em 2027. "Minha estimativa atual é que o aumento das tarifas até o momento contribuiu com cerca de meio ponto porcentual para a taxa de inflação atual, que é de aproximadamente 2,75%", afirmou ele, em discurso no Conselho de Relações Exteriores, em Nova York. "Espero que as tarifas tenham um efeito pontual, que será percebido só até este ano", acrescentou.

Segundo o dirigente, é "imperativo restaurar a inflação para a meta de forma sustentada". Juros O presidente do Federal Reserve (Fed) de Nova York espera que as taxas atuais de juros ajudem o BC americano a estabilizar o mercado de trabalho e a inflação. Em discurso no Conselho de Relações Exteriores, em Nova York, Williams enfatizou que acredita na estabilização do mercado de trabalho e, em seguida, que ele volte a se fortalecer.