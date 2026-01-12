Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Inflação deve atingir seu pico em algum momento do 1º semestre deste ano, diz dirigente do Fed

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
O presidente do Federal Reserve (Fed) de Nova York, John Williams, disse que acredita que a inflação deve atingir seu pico em algum momento do primeiro semestre deste ano nos EUA, à medida que os efeitos totais das tarifas forem sentidos, para então voltar à meta de longo prazo de 2% em 2027.

"Minha estimativa atual é que o aumento das tarifas até o momento contribuiu com cerca de meio ponto porcentual para a taxa de inflação atual, que é de aproximadamente 2,75%", afirmou ele, em discurso no Conselho de Relações Exteriores, em Nova York. "Espero que as tarifas tenham um efeito pontual, que será percebido só até este ano", acrescentou.

Segundo o dirigente, é "imperativo restaurar a inflação para a meta de forma sustentada".

Juros

O presidente do Federal Reserve (Fed) de Nova York espera que as taxas atuais de juros ajudem o BC americano a estabilizar o mercado de trabalho e a inflação.

Em discurso no Conselho de Relações Exteriores, em Nova York, Williams enfatizou que acredita na estabilização do mercado de trabalho e, em seguida, que ele volte a se fortalecer.

"Nos últimos meses, os riscos de queda para o emprego aumentaram à medida que o mercado de trabalho esfriou, enquanto os riscos de alta para a inflação diminuíram um pouco", disse.

O dirigente ainda vê uma perspectiva econômica é favorável para 2026, com os EUA provavelmente crescendo entre 2,5% e 2,75% este ano.

"Espero plenamente que as operações permanentes de recompra continuem a ser usadas ativamente dessa forma e funcionem exatamente como planejado", acrescentou.

EUA

