Heineken anuncia saída de CEO Dolf van den Brink em maio de 2026

A Heineken informou que o CEO e chairman do Conselho Executivo, Dolf van den Brink, deixará o cargo em 31 de maio de 2026. Segundo a companhia, a decisão foi comunicada ao Conselho de Supervisão após quase seis anos à frente do grupo, período marcado por "tempos econômicos e políticos turbulentos". O anúncio pressionava as ações da companhia.

De acordo com comunicado da Heineken, van den Brink concluiu, em consulta com o conselho, que este é "o momento certo para a transição de liderança". O Conselho de Supervisão afirmou que respeita a decisão e que dará início ao processo de busca por um sucessor.