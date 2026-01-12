Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Heineken anuncia saída de CEO Dolf van den Brink em maio de 2026

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

A Heineken informou que o CEO e chairman do Conselho Executivo, Dolf van den Brink, deixará o cargo em 31 de maio de 2026. Segundo a companhia, a decisão foi comunicada ao Conselho de Supervisão após quase seis anos à frente do grupo, período marcado por "tempos econômicos e políticos turbulentos". O anúncio pressionava as ações da companhia.

De acordo com comunicado da Heineken, van den Brink concluiu, em consulta com o conselho, que este é "o momento certo para a transição de liderança". O Conselho de Supervisão afirmou que respeita a decisão e que dará início ao processo de busca por um sucessor.

A empresa destacou ainda que, para assegurar a continuidade e aproveitar a experiência acumulada do executivo, van den Brink permanecerá disponível em caráter consultivo por oito meses a partir de 1º de junho de 2026.

Em declaração incluída no comunicado, o CEO afirmou que, após seis anos no comando e mais de 28 anos na companhia, considera adequado preparar a empresa para a próxima fase da estratégia EverGreen.

Segundo ele, os últimos anos foram marcados por mudanças relevantes, e a Heineken chegou a um estágio em que a troca de liderança contribuirá para a execução de suas ambições de longo prazo. O executivo acrescentou que seguirá focado na execução disciplinada da estratégia e em garantir uma transição suave.

