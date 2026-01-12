Heineken anuncia saída de CEO Dolf van den Brink em maio de 2026
A Heineken informou que o CEO e chairman do Conselho Executivo, Dolf van den Brink, deixará o cargo em 31 de maio de 2026. Segundo a companhia, a decisão foi comunicada ao Conselho de Supervisão após quase seis anos à frente do grupo, período marcado por "tempos econômicos e políticos turbulentos". O anúncio pressionava as ações da companhia.
De acordo com comunicado da Heineken, van den Brink concluiu, em consulta com o conselho, que este é "o momento certo para a transição de liderança". O Conselho de Supervisão afirmou que respeita a decisão e que dará início ao processo de busca por um sucessor.
A empresa destacou ainda que, para assegurar a continuidade e aproveitar a experiência acumulada do executivo, van den Brink permanecerá disponível em caráter consultivo por oito meses a partir de 1º de junho de 2026.
Em declaração incluída no comunicado, o CEO afirmou que, após seis anos no comando e mais de 28 anos na companhia, considera adequado preparar a empresa para a próxima fase da estratégia EverGreen.
Segundo ele, os últimos anos foram marcados por mudanças relevantes, e a Heineken chegou a um estágio em que a troca de liderança contribuirá para a execução de suas ambições de longo prazo. O executivo acrescentou que seguirá focado na execução disciplinada da estratégia e em garantir uma transição suave.