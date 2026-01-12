Grécia planeja lançar novo título governamental de 10 anos e contrata bancos
A Grécia contratou bancos para o lançamento de um novo título governamental de 10 anos, com a transação planejada para um futuro próximo, sujeita às condições de mercado, disse um dos bancos gestores líderes nesta segunda-feira, 12.
Os bancos contratados como gestores líderes conjuntos para a nova emissão são BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan e Morgan Stanley. Fonte: Dow Jones Newswires.
