Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Grandes usinas solares no Brasil ultrapassam 20 GW de potência instalada, diz Absolar

Grandes usinas solares no Brasil ultrapassam 20 GW de potência instalada, diz Absolar

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Brasil acaba de ultrapassar a marca de 20 gigawatts (GW) de potência instalada em usinas solares de grande porte, segundo a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar). Desde 2012, o segmento mobilizou R$ 87,7 bilhões em investimentos, gerou mais de 601 mil empregos verdes e acrescentou cerca de R$ 29 bilhões em tributos aos cofres públicos.

Junto com a geração solar distribuída, em telhados, fachadas e pequenos terrenos, a energia solar totaliza atualmente 63 GW no País, segundo a associação.

Apesar do crescimento, a Absolar destacou que os empreendimentos da energia solar centralizada têm enfrentado cortes de geração sem ressarcimento, o que, segundo a entidade, ameaça a velocidade da transição energética.

As usinas fotovoltaicas centralizadas já operam em todos os estados, com forte concentração no Nordeste (52% da potência), seguido pelo Sudeste (46,8%), Sul (0,5%), Centro-Oeste, incluindo o Distrito Federal (0,28%), e Norte (0,26%).

O presidente da Absolar, Rodrigo Sauaia, ressaltou em nota que as usinas solares têm papel crucial no atendimento à sociedade com energia limpa e competitiva, ainda mais neste período de maior calor, aumento de demanda e baixa dos reservatórios hidrelétricos. A entidade defende a modernização do planejamento elétrico, com prioridade para novas linhas de transmissão e sistemas de armazenamento de energia.

"Ao combinar a geração fotovoltaica com baterias, o País terá ganhos importantes no suprimento e na segurança de operação dos sistema elétrico, bem como pode avançar significativamente no cumprimento dos compromissos ambientais assumidos internacionalmente", aponta Sauaia.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar