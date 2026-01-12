Grandes usinas solares no Brasil ultrapassam 20 GW de potência instalada, diz Absolar

Junto com a geração solar distribuída, em telhados, fachadas e pequenos terrenos, a energia solar totaliza atualmente 63 GW no País, segundo a associação.

O Brasil acaba de ultrapassar a marca de 20 gigawatts (GW) de potência instalada em usinas solares de grande porte, segundo a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar). Desde 2012, o segmento mobilizou R$ 87,7 bilhões em investimentos, gerou mais de 601 mil empregos verdes e acrescentou cerca de R$ 29 bilhões em tributos aos cofres públicos.

Apesar do crescimento, a Absolar destacou que os empreendimentos da energia solar centralizada têm enfrentado cortes de geração sem ressarcimento, o que, segundo a entidade, ameaça a velocidade da transição energética.

As usinas fotovoltaicas centralizadas já operam em todos os estados, com forte concentração no Nordeste (52% da potência), seguido pelo Sudeste (46,8%), Sul (0,5%), Centro-Oeste, incluindo o Distrito Federal (0,28%), e Norte (0,26%).

O presidente da Absolar, Rodrigo Sauaia, ressaltou em nota que as usinas solares têm papel crucial no atendimento à sociedade com energia limpa e competitiva, ainda mais neste período de maior calor, aumento de demanda e baixa dos reservatórios hidrelétricos. A entidade defende a modernização do planejamento elétrico, com prioridade para novas linhas de transmissão e sistemas de armazenamento de energia.

"Ao combinar a geração fotovoltaica com baterias, o País terá ganhos importantes no suprimento e na segurança de operação dos sistema elétrico, bem como pode avançar significativamente no cumprimento dos compromissos ambientais assumidos internacionalmente", aponta Sauaia.