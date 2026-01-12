Fechamento do mercado financeiro
A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: -0,13%
Pontos: 163.150,35
Máxima de +0,08% : 163.493 pontos
Mínima de -0,67% : 162.277 pontos
Volume: R$ 17,85 bilhões
Variação em 2026: 1,26%
Variação no mês: 1,26%
Dow Jones: +0,17%
Pontos: 49.590,20
Nasdaq: +0,26%
Pontos: 23.733,90
Ibovespa Futuro: -0,01%
Pontos: 165.215
Máxima (pontos): 165.805
Mínima (pontos): 164.300
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 39,49
Variação: -0,9%
Petrobras PN
Preço: R$ 30,36
Variação: +0,2%
Bradesco PN
Preço: R$ 18,40
Variação: -0,76%
Ambev ON
Preço: R$ 13,90
Variação: estável
Petrobras ON
Preço: R$ 31,95
Variação: +0,16%
Vale PNA
Preço: R$ 74,74
Variação: +0,03%
MBRF SA ON
Preço: R$ 19,78
Variação: +4,11%
Vale ON
Preço: R$ 74,74
Variação: +0,03%
Itausa PN
Preço: R$ 12,00
Variação: -0,91%
Global 40
Cotação: 690,216 centavos de dólar
Variação: -0,47%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,3720
Venda: R$ 5,3725
Variação: +0,12%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,52
Venda: R$ 5,62
Variação: -0,23%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,3754
Venda: R$ 5,3760
Variação: +0,1%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,4800
Venda: R$ 5,5870
Variação: -0,13%
- Dólar Futuro (fevereiro)
Cotação: R$ 5,3995
Variação: -0,05%
- Euro
Compra: US$ 1,1667 (às 18h28)
Venda: US$ 1,1668 (às 18h28)
Variação: +0%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,2700
Venda: R$ 6,2710
Variação: +0,43%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,4000
Venda: R$ 6,5190
Variação: -0,12%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,88% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.614,70 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +2,53%Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente