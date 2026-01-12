Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fechamento do mercado financeiro

Fechamento do mercado financeiro

A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: -0,13%

Pontos: 163.150,35

Máxima de +0,08% : 163.493 pontos

Mínima de -0,67% : 162.277 pontos

Volume: R$ 17,85 bilhões

Variação em 2026: 1,26%

Variação no mês: 1,26%

Dow Jones: +0,17%

Pontos: 49.590,20

Nasdaq: +0,26%

Pontos: 23.733,90

Ibovespa Futuro: -0,01%

Pontos: 165.215

Máxima (pontos): 165.805

Mínima (pontos): 164.300

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 39,49

Variação: -0,9%

Petrobras PN

Preço: R$ 30,36

Variação: +0,2%

Bradesco PN

Preço: R$ 18,40

Variação: -0,76%

Ambev ON

Preço: R$ 13,90

Variação: estável

Petrobras ON

Preço: R$ 31,95

Variação: +0,16%

Vale PNA

Preço: R$ 74,74

Variação: +0,03%

MBRF SA ON

Preço: R$ 19,78

Variação: +4,11%

Vale ON

Preço: R$ 74,74

Variação: +0,03%

Itausa PN

Preço: R$ 12,00

Variação: -0,91%

Global 40

Cotação: 690,216 centavos de dólar

Variação: -0,47%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,3720

Venda: R$ 5,3725

Variação: +0,12%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,52

Venda: R$ 5,62

Variação: -0,23%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,3754

Venda: R$ 5,3760

Variação: +0,1%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,4800

Venda: R$ 5,5870

Variação: -0,13%

- Dólar Futuro (fevereiro)

Cotação: R$ 5,3995

Variação: -0,05%

- Euro

Compra: US$ 1,1667 (às 18h28)

Venda: US$ 1,1668 (às 18h28)

Variação: +0%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,2700

Venda: R$ 6,2710

Variação: +0,43%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,4000

Venda: R$ 6,5190

Variação: -0,12%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,88% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 4.614,70 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +2,53%

