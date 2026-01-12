Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Exportações de calçados crescem em volume, mas receita cai em 2025 após tarifaço dos Estados Unidos

Atualizado às
Com queda de 20% em dezembro em razão do tarifaço norte-americano (que impôs alíquota de 50% aos produtos nacionais), as exportações brasileiras de calçados fecharam 2025 com alta em volume e queda na receita, segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados). O mercado dos Estados Unidos é responsável por aproximadamente 10% das vendas nacionais em volume e 20% em receita. "O resultado só não foi pior porque embarques para outros países, como Espanha, Paraguai e Equador aumentaram após o tarifaço", afirmou o presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira. Segundo ele, os produtos vendidos para esses países têm valor médio menor. "E isso impactou na rentabilidade dos exportadores." O preço médio do calçado vendido lá fora caiu 8%, para US$ 9,2 o par. Nos Estados Unidos, o valor é 2,3 vezes maior: US$ 20,8 (-1,1%). Na Espanha, país citado pelo executivo, o valor é de US$ 2,4 – as vendas cresceram 10,8% em volume, mas caíram 6% em receita.

A queda se concentra nos produtos de material têxtil e de couro – que em valores representam quase metade das vendas –, enquanto os sintéticos tiveram alta. As exportações de calçados esportivos, por exemplo, caíram 34% (em valor) – esse segmento tem 5,2% de participação. As vendas de chinelos (15,5% de participação) cresceram 23,1%. A categoria "outros" (79,3%) – que abrange ortopédicos, de segurança e pantufas – recuou 2,5%.

No total, as exportações brasileiras de calçados somaram US$ 958,2 milhões no ano passado, com 103,9 milhões de pares. Isso representa queda de 1,8% na receita ante 2024 e crescimento de 6,7% em volume. As importações totalizaram US$ 585,1 milhões e 43,2 milhões de pares, com altas de 22,5% e 20,6%, respectivamente. Os produtos importados vêm, principalmente, de Vietnã (US$ 285 milhões e 14,4 milhões de pares), China (US$ 46,5 milhões e 10,4 milhões) e Indonésia (US$ 142,3 milhões e 9 milhões). Todos com crescimento em receita e volume.

Para os Estados Unidos, as vendas de calçados brasileiros caíram 2% em receita (de US$ 216,3 milhões para US$ 211,9 milhões) e 1,1% em volume (de 10,3 milhões para 10,2 milhões). Apenas em dezembro, em relação a igual mês do ano anterior, as exportações caíram 20,1% em receita e 23,2% em volume. Apesar dos resultados negativos, a queda de 2025 em relação a 2024 foi menos intensa do que no período 2024/2023: -3,3% em volume e -4,8% em receita.

O segundo principal destino das exportações brasileiras é a Argentina. Também com queda em receita (-10,9%, para US$ 179,7 milhões) e alta em volume (+8,6%, para 13,7 milhões de pares). Em terceiro, o Paraguai, nesse caso com aumento nas duas comparações: 12,6% em valores (US$ 48,1 milhões) e 13,6% em quantidade (9,5 milhões).

ESTADOS – Entre os estados exportadores, o Rio Grande do Sul segue à frente, com US$ 457,7 milhões em exportações no ano passado (-5,7%) e 31,2 milhões de pares (-1%). O Ceará exportou US$ 189,4 milhões (-4,9%) e 32,6 milhões (+8%). São Paulo teve alta de receita (10,6%, para US$ 101 milhões) e volume (14,7%, para 6,7 milhões).

O tarifaço também teve impacto no emprego do setor. Segundo a Abicalçados, foram eliminadas 4 mil vagas apenas em novembro, sendo 1,5 mil no Rio Grande do Sul. Mesmo assim, a indústria tem saldo de 7,9 mil postos de trabalho de janeiro a novembro, com estoque de 290,2 mil empregos formais. Bahia e São Paulo também perderam vagas em novembro, mas acumulam saldos de 3,7 mil e 2,5 mil postos com carteira.

Os dados finais da produção do setor no ano passado ainda não estão prontos. A indústria brasileira calcula chegar a 930 milhões de pares, praticamente estável em relação ao total de 2024 (929,5 milhões). E abaixo das projeções feitas pela Abicalçados, que estimava crescimento de 1,4% a 2,2% – de 942,5 milhões a 949,9 milhões de pares.

