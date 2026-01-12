EUA: Fed recebe intimação do Departamento de Justiça com acusação contra Powell

Segundo ele, a ameaça de acusação criminal diz respeito a seu testemunho prestado no Senado dos EUA em julho passado, a respeito do projeto de renovação do edifício do Fed. Powell afirmou que a ação faz parte de uma campanha contínua do governo Donald Trump contra sua gestão, que não tem cedido às pressões por cortes mais intensos de juros.

O Federal Reserve (Fed, o banco central americano) recebeu uma intimação do grande júri do Departamento de Justiça (DoJ, na sigla em inglês) dos Estados Unidos na última sexta-feira, 9, com a ameaça de uma acusação criminal contra o presidente Jerome Powell. A informação foi revelada pelo próprio Powell em um vídeo na noite deste domingo (11).

"A ameaça de acusações criminais é uma consequência do Federal Reserve definir taxas de juros com base em nossa melhor avaliação do que servirá ao público, em vez de seguir as preferências do presidente [Donald Trump]", afirmou Powell.

O líder do Fed acrescentou que "isto é sobre se o Fed será capaz de continuar a definir taxas de juros com base em evidências e condições econômicas - ou se, em vez disso, a política monetária será dirigida por pressão política ou intimidação".

Powell encerrou a sua declaração lembrando que serviu ao Federal Reserve sob quatro administrações, tanto republicanas quanto democratas. Em todos os casos, ele disse ter desempenhado suas funções sem medo ou favorecimento político, com foco exclusivo no mandato de estabilidade de preços e máximo emprego.

"O serviço público às vezes exige firmeza diante de ameaças. Continuarei a fazer o trabalho para o qual o Senado me confirmou, com integridade e um compromisso de servir ao povo americano", concluiu o presidente do Fed. Com informações da Dow Jones Newswires.