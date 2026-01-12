É muito improvável o aumento dos juros em 2026, diz Villeroy de Galhau, do BCE

"Salvo um choque improvável, esta é uma teoria fantasiosa", disse ele. "Não se muda uma política monetária vencedora."

O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC da França, François Villeroy de Galhau, considera "muito improvável" as chances de o BC da zona do euro aumentar as taxas de juros este ano, em discurso feito em Paris nesta segunda-feira. Ele citou o dólar mais fraco entre uma série de desenvolvimentos potenciais mantendo a inflação da zona do euro baixa.

Villeroy afirmou que uma desaceleração no crescimento dos salários e um "influxo" de importações de baixo custo da China provavelmente esfriarão a inflação. Segundo ele, a pressão descendente pode aumentar se o dólar dos EUA enfraquecer em resposta às tensões entre o governo e o Federal Reserve (Fed) sobre a política.

O dirigente da França ainda mencionou que o progresso na ampliação do mercado único europeu para bens, serviços, poupança e investimento tem sido "decepcionante".

Sobre o Fed, o presidente do BC francês também declarou seu apoio ao presidente Jerome Powell, que foi notificado de um processo na Justiça americana. "Quero reiterar em alto e bom som minha total solidariedade e minha admiração por 'Jay' Powell, um modelo de integridade e compromisso com o interesse público", acrescentou. Fonte: Dow Jones Newswires*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.