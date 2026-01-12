Dólar abre com queda de 0,08%, a R$ 5,3614, em linha com mercado global

Com uma agenda doméstica mais esvaziada nesta segunda-feira, 12, o dólar à vista abriu em leve queda de 0,08%, a R$ 5,3614, acompanhando o enfraquecimento da moeda americana no exterior e o desempenho positivo da maioria das divisas emergentes, em um ambiente ainda marcado por cautela externa. Na sexta-feira, 9, o dólar à vista encerrou o pregão em baixa de 0,43%, a R$ 5,3658. Com isso, a moeda terminou a semana com perdas acumuladas de 1,10% e já registra desvalorização de 2,24% em janeiro, após ter avançado 2,89% em dezembro. No acumulado de 2025, o dólar recua 11,18% frente ao real.

Apesar da queda da moeda americana, o mercado segue atento aos desdobramentos institucionais nos Estados Unidos, após notícias envolvendo pressões do governo do presidente Donald Trump sobre o Federal Reserve (Fed) reacenderem o debate sobre a autonomia da autoridade monetária. Tensões geopolíticas seguem no radar com o Irã elevando o tom contra os EUA e Israel em meio à escalada de protestos nacionais. Além disso, líderes dos cinco partidos da Groenlândia emitiram um comunicado reafirmando a soberania da ilha, e o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse à Reuters que sanções adicionais à Venezuela poderiam ser suspensas já nesta semana para facilitar as vendas de petróleo. No Brasil, investidores monitoram o noticiário doméstico, após auditores do Tribunal de Contas da União apontarem que o Banco Central do Brasil agiu corretamente na liquidação extrajudicial do Banco Master, o que ajuda a reduzir parte do prêmio de risco institucional observado nas últimas semanas. Já a agenda local desta segunda-feira é esvaziada, com destaque para o Boletim Focus e o IGP-M do primeiro decêndio de janeiro, enquanto os investidores já se posicionam para uma semana carregada de indicadores aqui e no exterior, incluindo a Pesquisa Mensal de Serviços (terça-feira), e as vendas no varejo (quinta-feira) no Brasil, e, no exterior, CPI dos Estados Unidos, além do Livro Bege do Fed e dados de atividade da China.