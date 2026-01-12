Christiane Cruz, da Neogrid: "Supermercados têm R$ 6 bilhões imobilizados em itens de baixo giro"

[AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DC NEWS] Mesmo com estoques elevados, os supermercados brasileiros iniciam 2026 com cerca de R$ 6 bilhões (ou 6% do estoque) imobilizados em produtos de baixo giro (itens que não encontram o consumidor certo, o canal, o preço ou o momento adequados), ao mesmo tempo em que seguem enfrentando rupturas em itens de necessidade básica. O diagnóstico é da plataforma de dados Neogrid. "Quando pedido, entrega e reposição não acompanham o consumo real, a ruptura surge mesmo com estoques elevados no fornecedor", afirma à AGÊNCIA DC NEWS a executiva de supply chain da empresa, Christiane Cruz.

Em 2025, até novembro, o índice médio de ruptura nos supermercados fechou em torno de 11,2%, abaixo do registrado um ano antes (12,6%), e 0,2 ponto percentual acima de outubro, segundo a Neogrid. Em média, segundo a executiva, a ruptura fica sempre em torno de 13% no Brasil. O resultado, ainda que melhor, indica estabilidade das perdas em um patamar ainda elevado, já que o nível considerado saudável para o setor é sempre um dígito. Para reduzir esse índice, a executiva cita a necessidade de antecipar decisões de compra e reposição, com maior integração da cadeia, e não apenas agir quando a ruptura é detectada. "Quando há integração, é possível reduzir excessos e faltas ao mesmo tempo e proteger margem e capital investido", disse Christiane Cruz. Além do impacto direto na venda, a ruptura também está associada a falhas de execução na loja, como divergências entre o estoque registrado no sistema e o disponível na gôndola, além de problemas de reposição interna. Esses desalinhamentos ajudam a explicar por que os supermercados operam, em média, com 36 dias de estoque, acima do benchmark de 23 dias, mantendo capital imobilizado e pressionando a margem. Dados da Neogrid indicam que 81% do retorno do capital investido no varejo (ROI) é explicado pela velocidade com que o estoque se transforma em venda, e que cada volta adicional pode elevar esse retorno em cerca de 10%. Para este ano, com a expectativa de uma economia mais volátil e um amplo calendário de feriados, o assunto volta ao debate. Confira a entrevista. AGÊNCIA DC NEWS – Quer dizer que, nesse momento, faltam produtos em 11,2% das gôndolas? CHRISTIANE CRUZ – O índice de ruptura de 11,2% indica que, em média, esse percentual de itens do mix total de uma loja estavam indisponíveis no período analisado. Não significa que 11,2% das gôndolas estavam vazias, mas que parte das marcas, versões ou apresentações cadastradas não estava disponível para o consumidor naquele momento.

AGÊNCIA DC NEWS – Como a Neogrid faz esse cálculo? CHRISTIANE CRUZ – Esse indicador é calculado sobre o sortimento efetivo de cada loja e considera todo o estoque físico, incluindo gôndola e retaguarda, medindo indisponibilidade operacional. Ou seja, se o item não está disponível para venda, ele entra no cálculo, independentemente de haver produtos similares na categoria. AGÊNCIA DC NEWS – Em que períodos do ano há mais ruptura nas gôndolas?

CHRISTIANE CRUZ – Os maiores níveis de ruptura tendem a ocorrer em períodos de aceleração do consumo e maior intensidade comercial. Datas promocionais, como Black Friday, Natal e ações concentradas de preço, aumentam o giro em um intervalo curto de tempo e pressionam a reposição. AGÊNCIA DC NEWS – É somente nesses períodos que o índice aumenta? CHRISTIANE CRUZ – Também é comum observar elevação da ruptura em momentos de revisão de sortimento, negociações comerciais e ajustes de mix. Nesses cenários, o consumo segue acontecendo, mas a cadeia pode ter sofrido impactos no abastecimento. Neste caso, o ritmo de venda e as mudanças operacionais exigem um nível maior de sincronização entre previsão, pedido e execução em loja.

AGÊNCIA DC NEWS – Quais são os principais motivos para a falta de produtos? CHRISTIANE CRUZ – Na maior parte dos casos, a ruptura não está ligada somente à falta de produção ou de oferta na indústria, mas a desalinhamentos ao longo da cadeia. A aceleração do giro acima do previsto, especialmente em períodos promocionais, é um fator relevante. Além disso, ajustes de mix, substituição de marcas e falhas na execução em loja — como divergências entre estoque sistêmico e físico — contribuem para a indisponibilidade. Quando pedido, entrega e reposição não acompanham o consumo real, a ruptura surge mesmo em um cenário de estoques elevados na cadeia. AGÊNCIA DC NEWS – Isso varia muito conforme a categoria de produto?