China e UE acordam necessidade de normas de preços para exportação de carros elétricos chineses
A China e a União Europeia (UE) concordaram que é necessário fornecer orientações gerais sobre compromissos de preços aos exportadores chineses de veículos elétricos para o bloco europeu, em esforços para que os exportadores chineses possam abordar suas preocupações de maneira mais "prática e direcionada", seguindo as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC), informou uma nota do Ministério do Comércio chinês nesta segunda-feira, 12.
A nota informa que, para isso, a UE emitirá um "Documento de Orientação sobre a Apresentação de Aplicações de Compromisso de Preço". É explicado que esse documento confirmará que o bloco irá aderir ao princípio da "não discriminação".
"Isso demonstra plenamente o espírito de diálogo e os resultados das consultas entre a China e a UE. Ambas as partes têm a capacidade e a disposição de resolver adequadamente as diferenças por meio de diálogo e consulta dentro do quadro das regras da OMC", reforça a pasta, que defendeu a importância de manter a estabilidade da cadeia da indústria automotiva e da cadeia de suprimentos na China, na UE e globalmente.
Na avaliação de Pequim, o ponto de acordo entre as partes não é apenas "favorável ao desenvolvimento saudável das relações econômicas e comerciais" China-UE, mas também à "manutenção de uma ordem de comércio internacional" com base em regras.