China e UE acordam necessidade de normas de preços para exportação de carros elétricos chineses

A China e a União Europeia (UE) concordaram que é necessário fornecer orientações gerais sobre compromissos de preços aos exportadores chineses de veículos elétricos para o bloco europeu, em esforços para que os exportadores chineses possam abordar suas preocupações de maneira mais "prática e direcionada", seguindo as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC), informou uma nota do Ministério do Comércio chinês nesta segunda-feira, 12.

A nota informa que, para isso, a UE emitirá um "Documento de Orientação sobre a Apresentação de Aplicações de Compromisso de Preço". É explicado que esse documento confirmará que o bloco irá aderir ao princípio da "não discriminação".