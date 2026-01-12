CE amplia Área Livre de Pragas para 10 municípios e 2 distritos

Selo garante ausência da Anastrepha grandis, espécie de mosca das frutas que ataca plantas da família das cucurbitáceas, incluindo melões e melancias / Crédito: Wenderson Araujo/CNA

O Ceará teve o reconhecimento de 10 municípios e dois distritos como Áreas Livres de Praga (ALP) Anastrepha grandis (mosca-das-curbitáceas) pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), por meio da publicação da Portaria SDA/MAPA N° 1.511. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

O selo de “Área Livre” é uma exigência para que produtores locais acessem mercados como Estados Unidos, China e União Europeia. A ausência do selo acarreta o estabelecimento de barreiras fitossanitárias para exportação de frutos como melão e melancia. Para a Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE), a medida é estratégica. Os municípios reconhecidos como “área livre de pragas” são: Aracati, Fortim, Jaguaruana, Icapuí, Itaiçaba, Limoeiro do Norte, Palhano, Quixeré, Russas e Tabuleiro do Norte, na região do Baixo Jaguaribe, além dos distritos de Aruaru, em Morada Nova, e Curupira, em Ocara. Leia mais As principais pragas que causam devastação nas plantações

Minúsculas, mas devastadoras: como eliminar de vez as pragas domésticas Sobre o assunto As principais pragas que causam devastação nas plantações

Minúsculas, mas devastadoras: como eliminar de vez as pragas domésticas A Anastrepha grandis é uma espécie de mosca-das-frutas que ataca especificamente as cucurbitáceas (melão, melancia, abóbora). O reconhecimento como ALP garante que, através de monitoramento rigoroso e de barreiras naturais ou artificiais, a praga não existe naquela região.

Segundo a SDE, “a manutenção deste status por tempo indeterminado assegura a segurança jurídica para novos investimentos”. A Pasta lembra ainda que grande empresas do setor como a Itaueira Agropecuária e a Agrícola Famosa, retomaram ou expandiram suas respectivas operações em distritos de Ocara e de Morada Nova, por conta desse reconhecimento fitossanitário. “O reconhecimento oficial é o que nos permite estar em feiras como a Fruit Logistica, em Berlim, apresentando o Ceará como o único estado da América Latina com esta condição diferenciada para cucurbitáceas”, destacou o secretário da SDE, Domingos Filho. “Não é apenas uma vitória técnica da nossa defesa agropecuária, mas um divisor de águas para a economia do estado. Esta Portaria garante que 10 de nossos municípios e distritos estratégicos, como os de Morada Nova e Ocara, continuem com as portas abertas para os mercados mais exigentes do mundo”, exaltou o titular da SDE.