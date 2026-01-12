Brasil teve superávit de US$ 2,8 bilhões com Irã, novo alvo de tarifaço de Trump

O país é o novo alvo de medidas comerciais do presidente norte-americano, Donald Trump, que anunciou que países que façam negócios com o Irã terá que lidar com uma tarifa adicional de 25% sobre "todo e qualquer" comércio feito com os Estados Unidos. Conforme publicação feita nesta segunda-feira, 12, na Truth Social, a ordem é "final, conclusiva e efetiva imediatamente".

O Brasil teve superávit comercial de US$ 2,8 bilhões com o Irã em 2025, resultado de US$ 2,9 bilhões em exportações e US$ 84,6 milhões em importações. A participação do país no comércio exterior brasileiro é baixa, com 0,84% de participação nas exportações brasileiras (31º destino de vendas) e 0,03% nas importações (82º no ranking de compras). A corrente de comércio (soma das exportações e importações) totalizou US$ 3 bilhões.

Os principais produtos exportados pelo Brasil ao Irã no ano passado foram milho não moído (67,9% de participação no total exportado, no valor de US$ 2 bilhões) e soja (19,3% de participação, o equivalente US$ 563,6 milhões). Pelo lado das importações, o principal item comprado dos iranianos foi o conjunto de adubos ou fertilizantes químicos (79,0% do total, sendo US$ 66,8 milhões).

Medida de Trump

Trump não deu detalhes adicionais, mas a medida acontece em meio ao crescimento de tensões entre Washington e Teerã, após a eclosão de protestos no país mesmo diante de forte repressão do regime iraniano.

Segundo reportagem do Wall Street Journal, sanções econômicas eram uma das respostas consideradas por Trump para pressionar o Irã a atender as suas demandas, de renegociar o programa nuclear e de aliviar a repressão aos protestos, que já deixou centenas de mortos. Nesta terça-feira, 13, autoridades do governo Trump devem se reunir para discutir outras opções que, de acordo com o jornal, também envolvem possível ataque militar ou cibernético.