Bolsas de NY fecham em alta, com recordes de Dow Jones e S&P 500, apesar de pressão a Powell
As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta segunda-feira, 12, renovando recordes de Dow Jones e S&P 500, em recuperação liderada por tecnologia e consumo de bens. Os ativos operaram pressionados após o Departamento de Justiça dos EUA (DoJ, em inglês) abrir investigação contra o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, gerando temores sobre a independência do BC.
O Dow Jones subiu 0,17%, aos 49.590,20 pontos, enquanto o S&P 500 encerrou com alta de 0,16%, aos 6.977,27 pontos e o Nasdaq teve ganho de 0,26%, aos 23.733,90 pontos.
A mais recente ofensiva do governo de Donald Trump contra a independência do Fed "provavelmente fracassará" por razões legais e políticas, avalia a Capital Economics, acrescentando que há risco de gerar o efeito contrário: aumento nos juros de longo prazo.
A notícia levou Wall Street a abrir em queda, mas ganhos no setor de tecnologia ajudaram a reverter o quadro. Destaque, a Alphabet subiu 1,00%, após a CNBC informar que a Apple escolheu a plataforma de inteligência artificial (IA) da controladora do Google, Gemini, para integrar a assistente virtual já neste ano. Com a alta, a companhia bateu a marca de US$ 4 trilhões em capitalização de mercado pela primeira vez na história.
Ações de operadoras de cartão e de grandes bancos nos EUA amargaram perdas após Trump defender limite de 10% nas taxas de juros dos cartões de crédito por um ano. Os papéis da Capital One Financial tombaram 6,41%, os da Synchrony Financial cederam 8,37%, os da American Express caíram 4,27%, os Mastercard recuaram 1,61% e os da Visa 1,87%.
Grandes bancos também foram majoritariamente penalizados pelas notícias, na véspera da temporada de resultados corporativos. JPMorgan, Citigroup e Bank of America recuaram. Na contramão, Goldman Sachs e Morgan Stanley se recuperaram e fecharam em alta.
Trump afirmou ainda que está inclinado a deixar a ExxonMobil fora da Venezuela, com a empresa recuando 0,50%. A ameaça ocorre após o principal executivo da companhia se mostrar cético em relação aos esforços de investimento em petróleo no país depois da captura de Nicolás Maduro.
Já as ações do Walmart tiveram ganhos de 3,00%, com a notícia de que a varejista entrará no índice Nasdaq 100. O Walmart, que mudou sua listagem da Bolsa de Valores de Nova York (Nyse) no mês passado, entrará no lugar da AstraZeneca.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente