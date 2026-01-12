Bolsas de NY fecham em alta, com recordes de Dow Jones e S&P 500, apesar de pressão a Powell

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta segunda-feira, 12, renovando recordes de Dow Jones e S&P 500, em recuperação liderada por tecnologia e consumo de bens. Os ativos operaram pressionados após o Departamento de Justiça dos EUA (DoJ, em inglês) abrir investigação contra o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, gerando temores sobre a independência do BC. O Dow Jones subiu 0,17%, aos 49.590,20 pontos, enquanto o S&P 500 encerrou com alta de 0,16%, aos 6.977,27 pontos e o Nasdaq teve ganho de 0,26%, aos 23.733,90 pontos.

A mais recente ofensiva do governo de Donald Trump contra a independência do Fed "provavelmente fracassará" por razões legais e políticas, avalia a Capital Economics, acrescentando que há risco de gerar o efeito contrário: aumento nos juros de longo prazo. A notícia levou Wall Street a abrir em queda, mas ganhos no setor de tecnologia ajudaram a reverter o quadro. Destaque, a Alphabet subiu 1,00%, após a CNBC informar que a Apple escolheu a plataforma de inteligência artificial (IA) da controladora do Google, Gemini, para integrar a assistente virtual já neste ano. Com a alta, a companhia bateu a marca de US$ 4 trilhões em capitalização de mercado pela primeira vez na história. Ações de operadoras de cartão e de grandes bancos nos EUA amargaram perdas após Trump defender limite de 10% nas taxas de juros dos cartões de crédito por um ano. Os papéis da Capital One Financial tombaram 6,41%, os da Synchrony Financial cederam 8,37%, os da American Express caíram 4,27%, os Mastercard recuaram 1,61% e os da Visa 1,87%. Grandes bancos também foram majoritariamente penalizados pelas notícias, na véspera da temporada de resultados corporativos. JPMorgan, Citigroup e Bank of America recuaram. Na contramão, Goldman Sachs e Morgan Stanley se recuperaram e fecharam em alta.