Bolsas da Europa têm desempenhos divergentes com salto na Fresnillo e bancos sob o peso de Trump

São Paulo, 12/01/2026 - As bolsas europeias operam com desempenhos distintos nesta segunda-feira, com Londres perto da estabilidade, alta em Frankfurt e queda em Paris. Em Londres, a ação da Fresnillo salta com os preços da prata em recorde. Barclays e Santander caem, afetados por fala do presidente dos EUA, Donald Trump, em defesa de limite dos juros sobre cartão de crédito. Setor de defesa segue ganhando ímpeto com comentários do republicano.

Por volta das 7h19 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 cedia 0,19%, a 608,59 pontos. A Bolsa de Londres cedia 0,08%, a de Paris recuava 0,35% e a de Frankfurt ganhava 0,09%. As de Miao e Lisboa, por sua vez, tinham perdas de 0,27% e 0,59%. Na mesma direção, a de Madri caía 0,89%.

Em Londres, a Fresnillo disparava 7% e respondia pela maior alta porcentual do FTSE 100, referencial do mercado acionário londrino. A prata salta e o ouro sobe, atingindo novos recordes intradiários, diante do aumento de apreensão sobre a autonomia do Federal Reserve (Fed, o banco central americano). O BC americano recebeu uma intimação do Departamento de Justiça (DoJ, na sigla em inglês) dos Estados Unidos com a ameaça de uma acusação criminal contra o presidente Jerome Powell.

Os bancos europeus eram pressionados por Trump, que defendeu um limite de 10% nas taxas de juros dos cartões de crédito por um ano. Em Madri, o Santander perdia 0,76%, enquanto o Barclay´s recuava 3,18%.

O subíndice do setor de defesa e aeroespacial exibia alta de 0,6%, com a Rheinmetall em alta de 1% em Frankfurt e a Leonardo apontando ganho de 1,3% em Milão. Após a captura do líder venezuelano Nicolás Maduro, comentários de Trump sobre Groenlândia e Cuba trazem outros pontos de apreensão ao cenário global, enquanto a instabilidade no Irã se amplia.