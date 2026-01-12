Bolsas da Àsia fecham em alta com recorde do Kospi em dia de feriado no Japão

São Paulo, 12/01/2026 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta segunda-feira, com recorde no índice sul-coreano Kospi. A Bolsa de Tóquio não funcionou, em razão de um feriado no Japão.

O Kospi avançou 0,8% em Seul, fechando em 4.624,79 pontos, renovando máxima histórica pelo sétimo pregão consecutivo. As ações da Hyundai Glovis subiram 7%. A fabricante de robôs Boston Dynamics, na qual a Hyundai Glovis detém 80% das ações, anunciou uma parceria com o Google DeepMind para integrar inteligência artificial em robôs humanoides, segundo a CNBC.

Na China continental, o Xangai Composto avançou 1,1%, a 4.165,29 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto garantiu alta de 2,05%, a 2.714,52 pontos. O volume de negociações nas bolsas de valores da China continental atingiu um recorde de US$ 521,80 bilhões na segunda-feira, com a consolidação de um mercado em leve alta em meio às medidas de apoio do país e aos avanços em inteligência artificial.

Em Xangai, as ações da Beijing Kingsoft Office Software dispararam 11%.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng subiu 1,4% em Hong Kong, a 26.698,48 pontos. As ações da empresa de design de chips OmniVision Integrated Circuits Group subiram 1,54% em sua estreia na Bolsa de Valores de Hong Kong, após levantar HK$ 4,8 bilhões (US$ 616 milhões) em uma oferta pública.