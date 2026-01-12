Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Àsia fecham em alta com recorde do Kospi em dia de feriado no Japão

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

Por Patricia Lara*

São Paulo, 12/01/2026 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta segunda-feira, com recorde no índice sul-coreano Kospi. A Bolsa de Tóquio não funcionou, em razão de um feriado no Japão.

O Kospi avançou 0,8% em Seul, fechando em 4.624,79 pontos, renovando máxima histórica pelo sétimo pregão consecutivo. As ações da Hyundai Glovis subiram 7%. A fabricante de robôs Boston Dynamics, na qual a Hyundai Glovis detém 80% das ações, anunciou uma parceria com o Google DeepMind para integrar inteligência artificial em robôs humanoides, segundo a CNBC.

Na China continental, o Xangai Composto avançou 1,1%, a 4.165,29 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto garantiu alta de 2,05%, a 2.714,52 pontos. O volume de negociações nas bolsas de valores da China continental atingiu um recorde de US$ 521,80 bilhões na segunda-feira, com a consolidação de um mercado em leve alta em meio às medidas de apoio do país e aos avanços em inteligência artificial.

Em Xangai, as ações da Beijing Kingsoft Office Software dispararam 11%.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng subiu 1,4% em Hong Kong, a 26.698,48 pontos. As ações da empresa de design de chips OmniVision Integrated Circuits Group subiram 1,54% em sua estreia na Bolsa de Valores de Hong Kong, após levantar HK$ 4,8 bilhões (US$ 616 milhões) em uma oferta pública.

O Taiex subiu 0,9% em Taiwan, a 30.567,29 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana teve alta e o S&P/ASX 200 ganhou 0,52%, a 9.092,70 pontos. A gigante de mineração Rio Tinto cedeu 0,44% em Sydney, ainda sob efeito da revelação de que retomou negociações com a Glencore para um possível acordo de fusão.

Contato: [email protected]

* Com informações da Dow Jones Newswires

