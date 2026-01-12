BitGo lança IPO de 11,8 milhões de ações e prevê preço entre US$ 15 e US$ 17 por papel

A BitGo anunciou nesta segunda-feira, 12, o lançamento de sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). Segundo a empresa, a operação envolve o lançamento de sua IPO de 11.821.595 ações ordinárias Classe A, conforme registrado em um documento apresentado à Securities and Exchanges Commission (SEC, a CVM dos EUA).

De acordo com o comunicado da BitGo, a oferta é composta por 11 milhões de ações ordinárias Classe A ofertadas pela BitGo e por 821.595 ações ordinárias Classe A ofertadas por determinados acionistas existentes da BitGo. A companhia destaca que "a BitGo não receberá quaisquer recursos provenientes da venda das ações pelos acionistas vendedores em conexão com a oferta".