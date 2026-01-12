Balança comercial tem superávit de US$ 2,041 bi na 2ª semana de janeiro

A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 2,041 bilhões na segunda semana de janeiro. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgados nesta segunda-feira, 12, o valor foi alcançado com exportações de US$ 7,215 bilhões e importações de US$ 5,173 bilhões.

A projeção do MDIC é de que o superávit da balança comercial fique entre US$ 70 bilhões e US$ 90 bilhões neste ano. Para as exportações, a expectativa é de um valor entre US$ 340 bilhões e US$ 380 bilhões, e para as importações, entre US$ 270 bilhões e US$ 290 bilhões.

Até a segunda semana de janeiro, comparado ao mesmo período de 2025, as exportações cresceram 43,8% e somaram US$ 9,963 bilhões. O desempenho dos setores foi o seguinte: crescimento de 32,5% em Agropecuária, que somou US$ 1,369 bilhão; crescimento de 82,3% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 3,642 bilhões e, por fim, crescimento de 27,0% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 4,899 bilhões.

Já as importações caíram 7,0%, até a segunda semana de janeiro na mesma comparação, totalizando US$ 5,849 bilhões. Houve queda de 26,2% em Agropecuária, que somou US$ 124 milhões; queda de 34,6% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 197 milhões e, por fim, queda de 4,6% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 5,510 bilhões.