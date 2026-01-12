Ambra Sinkoc, da Abióptica: 106,5 milhões de pares vendidos, mas a metade é pirataria

[AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DC NEWS] Após quase um século com regras praticamente imutáveis, o mercado óptico brasileiro entrou em um período de reorganização estrutural, impulsionado por decisões recentes do Supremo Tribunal Federal (STF) e por mudanças regulatórias internas da área médica que redefiniram os limites de atuação de optometristas e médicos no setor. As interpretações do STF abriram espaço para que estados flexibilizem a atuação dos optometristas, enquanto uma resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) autoriza médicos oftalmologistas a investir e empreender em óticas, algo vedado desde 1932. As mudanças atingem um segmento que faturou cerca de R$ 28,4 bilhões em 2025, com crescimento de 5%, e que também enfrenta pressões externas, como a concorrência chinesa, o avanço do comércio transfronteiriço e a pirataria. "Estamos vivendo uma transformação profunda do modelo de negócios do setor óptico", disse à AGÊNCIA DC NEWS, Ambra Sinkoc, diretora-executiva da Associação Brasileira das Indústrias Ópticas (Abióptica). Segundo ela, que representa 253 redes e grandes empresas do segmento, "as mudanças trazem impacto direto na concorrência, na cadeia produtiva e no ponto de venda".

Apesar das transformações regulatórias, o setor de óptica opera em um ambiente econômico mais desafiador. Em 2025 o avanço em relação ao ano anterior foi menor que o ritmo de crescimento registrado em 2024. A expectativa da Abióptica é de uma nova expansão de 5,2% em 2026, refletindo um cenário de consumo mais contido, pressionado pela manutenção da taxa básica de juros em patamar elevado e pelo alto nível de endividamento das famílias, fatores que têm reduzido a disposição do consumidor para gastos não essenciais. "O ambiente está mais restritivo, tanto para quem produz quanto para quem compra", afirmou Ambra Sinkoc. "O crédito ficou mais caro, os investimentos recuaram e isso se reflete diretamente no desempenho do varejo óptico." Outro desafio que persiste ao longos dos anos é a dependência de produtos importados. Segundo a Abióptica, o Brasil produz hoje cerca de 25 milhões de pares de óculos por ano, diante de um volume total comercializado estimado em 106,5 milhões de unidades, o que faz com que 75% a 80% do mercado sejam abastecidos por importações – concentradas principalmente na China, responsável por cerca de 90% das compras externas, seguida por Itália e Estados Unidos. Esse desequilíbrio, segundo a Abióptica, é agravado pela pirataria, que já representa aproximadamente metade dos óculos vendidos no país. "Costumamos dizer que, para cada óculos original vendido, existe uma cópia pirata circulando no mercado", afirmou Ambra Sinkoc. "Isso distorce a concorrência, reduz a arrecadação e compromete a sustentabilidade da indústria formal." Se contabilizados os produtos piratas, o faturamento do setor dobra. Para enfrentar o problema, a entidade atua em parceria com a Receita Federal na destruição de produtos apreendidos, que chegam a cerca de 5 milhões de unidades por ano. Confira a entrevista. AGÊNCIA DC NEWS – Pode contar um pouco a história da Abióptica? AMBRA SINKOC – Ela foi fundada por um grupo de empresas fabricantes nacionais que tinham necessidade de representação, ser ouvidas pelo governo, fazer coisas juntas, coletivamente. Com o passar dos anos, se transformou numa entidade de fornecedores. E a gente sabe o porquê: a indústria nacional, de modo geral, mudou para a China. E por isso, temos um setor que importa mais do que produz: temos menos indústria nacional, mais importadores e distribuidores. O mercado ótico se transformou e por consequência, a Abióptica também acompanhou esse movimento. No início, eram 12 fabricantes. Daqui a pouco, já vai fazer 30 anos – foi em 1997.

AGÊNCIA DC NEWS – Hoje são quantos associados? AMBRA SINKOC – São 253. São lojas autônomas e franquias, que empreendem em nome de uma marca e com todas as regras do franchising. Mas só associamos o franqueador porque nossa regrinha é associar fornecedores, e o franqueador é um fornecedor. Também temos algumas cooperativas associadas. Mas só vamos até essa fronteira do fornecedor. AGÊNCIA DC NEWS – Em questões de produção, quais são as carências do setor?

AMBRA SINKOC – Temos algumas dores, que acabam trazendo carências e necessidades. A principal é a pirataria imensa de produtos. Regiões populares como a 25 de Março impulsionam o produto pirata, ilegal, sem fiscalização e sobrefaturado em todo o Brasil. Essa é uma dor constante, latente e temos percebido que o Governo Federal, principalmente, não tem dado atenção às nossas fronteiras e cada vez mais produtos piratas entram no Brasil por três fronteiras específicas: o Porto de Santos, a fronteira terrestre do Paraguai, geralmente via Foz do Iguaçu, e muito também em Santa Catarina. O Rio de Janeiro em quarto lugar, também temos muito problema com o Rio. A gente tem algumas parcerias com a Receita Federal e eles pedem para que a gente destrua – faça a destruição das apreensões – porque imagine, eles apreendem e não têm recursos para incinerar. AGÊNCIA DC NEWS – Qual é o nível de pirataria hoje? AMBRA SINKOC – Mais de 50% do produto comercializado é pirata. Os nossos associados dizem: "Cada óculos que vendo tem uma cópia". Mas as redes de ótica mesmo não fazem isso, acaba sendo vendido, enfim, em outros tipos de estabelecimento. Muitas vezes são esses varejistas populares, camelôs, quiosques mais informais. A loja de ótica, onde estamos acostumados a ir lá ver as nossas receitas oftalmológicas, às vezes vende. Só que aí tem um problema.

AGÊNCIA DC NEWS – Qual? AMBRA SINKOC – A pirataria de marca se caracteriza muito como crime da propriedade intelectual. É um crime administrativo. Não tem uma pena [criminal]. Ninguém tem medo de vender pirataria. Mas provavelmente, se você já viu uns óculos piratas sendo vendidos, claramente a pessoa não vai falar que é pirata, mas que é de segunda linha – vai dizer que é réplica. Se corre ali realmente uma denúncia, vira processo, há só crime administrativo e o cara paga cesta básica. Ninguém tem medo disso. Mas se ele falar que é original, aí sim a pena fica maior, porque cai dentro do Código de Defesa do Consumidor. É crime contra a economia popular, passível de três a cinco anos de prisão. AGÊNCIA DC NEWS – Quantos pares de óculos vocês incineram por ano?