Airbus entrega 793 aeronaves comerciais em 2025; alta é de 4% ante 2024

As aeronaves da família A320 representaram a maior quantidade de entregas em 2025, somando 607 ante 602 no ano anterior e 571 em 2023. Na sequência, aparecem modelos A220, A350 e A330, com 93, 57 e 36, respectivamente.

A Airbus entregou 793 aeronaves comerciais em 2025 para 91 clientes distintos. O número de entregas representa uma alta próxima de 4% na comparação com 2024.

A Airbus registrou mil novos pedidos no segmento no ano passado. A carteira de encomendas no final de dezembro de 2025 atingiu um novo recorde anual de 8.754 aeronaves, "evidenciando a forte demanda do mercado pelo portfólio de produtos da Airbus", segundo a companhia.

A fabricante destaca ainda que em um ambiente operacional complexo e dinâmico, as entregas em 2025 mantiveram uma trajetória ascendente. "O ano foi marcado por diversas entregas históricas e pela chegada de novos operadores para o A220, o A321XLR, o A330neo e o A350-1000 em todas as regiões", complementa.

A Airbus também registrou pedidos recorrentes e novos clientes, tanto para aeronaves de corredor único quanto as de fuselagem larga. A carteira de encomendas para aviões de fuselagem larga atingiu um recorde anual de 1.124 aeronaves.

Os resultados financeiros da Airbus referentes a 2025 serão divulgados em 19 de fevereiro.