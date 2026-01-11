Walmart e Google fecham parceria para integrar compras online à IA Gemini

A nova experiência permitirá que o Gemini apresente automaticamente produtos do Walmart e do Sams Club quando forem relevantes. De acordo com a empresa, ao pedir sugestões de itens, o sistema retornará opções do estoque da varejista.

A Walmart e o Google, controlado pela Alphabet, anunciaram neste domingo, 11, uma parceria para integrar o modelo de inteligência artificial (IA) Gemini à experiência de compras do Walmart e do Sams Club, com lançamento inicial nos Estados Unidos e expansão internacional posterior.

O comunicado destaca ainda a personalização. Ao vincular contas, os clientes poderão receber recomendações baseadas em compras anteriores, combinar pedidos com itens já no carrinho e acessar benefícios de programas como Walmart+ e Sams Club.

Outro pilar é a logística. A parceria promete entregas em menos de três horas e, em alguns casos, em até 30 minutos.

"O movimento da busca tradicional para o comércio liderado por agentes representa a próxima grande evolução do varejo", afirmou John Furner, presidente e CEO do Walmart nos EUA.

Para Sundar Pichai, CEO do Google e da Alphabet, "a IA pode melhorar cada etapa da jornada do consumidor, da descoberta à entrega".