Bunge e Mantiqueira fecham acordo para fornecimento de farelo de soja

Segundo as empresas, o farelo é originado de fazendas que adotam práticas sustentáveis voltadas à melhoria da saúde do solo, da biodiversidade e ao aumento dos estoques de carbono.

A Bunge e a Mantiqueira Brasil firmaram um acordo comercial para o fornecimento de 12 mil toneladas de farelo de soja 100% rastreável e com menor pegada de carbono, em uma iniciativa voltada à promoção da agricultura regenerativa no Brasil. O insumo será utilizado na produção de ração para as aves poedeiras das unidades produtivas da Mantiqueira, explicou a companhia em nota.

A transação integra a estratégia da Bunge de conectar a produção sustentável de grãos à demanda de clientes que buscam reduzir emissões e ampliar a rastreabilidade de suas cadeias de suprimentos.

A parceria inclui o monitoramento da pegada de carbono do produto por meio de uma plataforma blockchain, que consolida informações desde a fazenda até o destino final. De acordo com a Bunge, a pegada de carbono do farelo fornecido é estimada entre 40% e 70% menor do que a média brasileira, considerando metodologias de mercado como EcoInvent, GFLI e AgriFootprint.

O indicador adotado é auditado por terceira parte e utiliza dados primários coletados nas fazendas participantes do Programa de Agricultura Regenerativa da companhia.

Além do fornecimento do farelo, o acordo prevê um projeto piloto com o uso do fertilizante orgânico Solobom, produzido a partir de esterco de galinhas poedeiras da Mantiqueira Brasil.