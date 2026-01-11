Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Biotrop assume controle da divisão BioWorks, parte do grupo BiopFirst

Biotrop assume controle da divisão BioWorks, parte do grupo BiopFirst

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Biotrop, empresa brasileira de tecnologias biológicas e naturais para a agricultura e parte do grupo BioFirst, assume neste mês o controle da divisão BioWorks, unidade da BioFirst especializada em biopesticidas e bioestimulantes para horticultura. "Essa unificação nos dá condições e estrutura para ampliar a geração de negócios e atender melhor os nossos clientes", disse em nota o presidente da Biotrop, Jonas Hipólito.

A BioWorks atua nos Estados Unidos, em países da União Europeia e no continente africano, e possui faturamento anual de US$ 22 milhões.

Na nota, a Biotrop disse que transferirá a sua sede do município de Vinhedo (SP) para Santo Antônio de Posse (SP) ainda este ano.

O novo escritório funcionará dentro da BioOracle, centro tecnológico da companhia. A mudança busca centralizar as áreas de pesquisa, regulatório, marketing, comercial e finanças em um único local.

A nova configuração administrativa deve focar na agilidade dos processos de inovação para o setor agrícola global. Segundo a Biotrop, a transferência para o centro de difusão tecnológica em Santo Antônio de Posse encerra o ciclo de operações administrativas em Vinhedo.

As atividades da BioWorks passam a responder diretamente à governança da Biotrop.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar