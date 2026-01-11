Biotrop assume controle da divisão BioWorks, parte do grupo BiopFirst

A BioWorks atua nos Estados Unidos, em países da União Europeia e no continente africano, e possui faturamento anual de US$ 22 milhões.

A Biotrop, empresa brasileira de tecnologias biológicas e naturais para a agricultura e parte do grupo BioFirst, assume neste mês o controle da divisão BioWorks, unidade da BioFirst especializada em biopesticidas e bioestimulantes para horticultura. "Essa unificação nos dá condições e estrutura para ampliar a geração de negócios e atender melhor os nossos clientes", disse em nota o presidente da Biotrop, Jonas Hipólito.

Na nota, a Biotrop disse que transferirá a sua sede do município de Vinhedo (SP) para Santo Antônio de Posse (SP) ainda este ano.

O novo escritório funcionará dentro da BioOracle, centro tecnológico da companhia. A mudança busca centralizar as áreas de pesquisa, regulatório, marketing, comercial e finanças em um único local.

A nova configuração administrativa deve focar na agilidade dos processos de inovação para o setor agrícola global. Segundo a Biotrop, a transferência para o centro de difusão tecnológica em Santo Antônio de Posse encerra o ciclo de operações administrativas em Vinhedo.

As atividades da BioWorks passam a responder diretamente à governança da Biotrop.