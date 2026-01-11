Azul: rejeição à unificação de ações lidera votação antecipada; assembleias ocorrem na segunda

A votação antecipada e à distância dos acionistas da Azul teve predominância da rejeição à proposta de conversão das ações preferenciais (PN) em ações ordinárias (ON) e de unificação da estrutura acionária da companhia, segundo os mapas sintéticos consolidados divulgados pela empresa na véspera das assembleias marcadas para esta segunda-feira. A operação integra o plano de reestruturação financeira da companhia no âmbito do Chapter 11 nos Estados Unidos.

Entre os detentores de ações preferenciais, que se reúnem às 11h, foram representadas 6,205 milhões de ações PN na votação antecipada. Desse total, apenas 124,1 mil votos foram favoráveis à conversão na proporção de 75 ações ordinárias para cada ação preferencial, enquanto 6,076 milhões de votos foram contrários e 5,2 mil se abstiveram. A Azul possui 724,75 bilhões de ações preferenciais.