Agro Paulista tem superávit de US$ 23 bi em 2025 e responde por 40,5% das exportações de SP

O agronegócio de São Paulo encerrou 2025 com um superávit de US$ 23,09 bilhões no comércio exterior, informou a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado em nota. As exportações do setor somaram US$ 28,82 bilhões, enquanto as importações ficaram em US$ 5,73 bilhões, segundo levantamento da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA), vinculada à secretaria. No acumulado do ano, o agro respondeu por 40,5% de tudo o que São Paulo exportou, enquanto as importações do agronegócio representaram 6,6% do total estadual. "As exportações de 2025 registraram o segundo maior resultado de toda a série histórica. São números bastante expressivos", afirmou, na nota, o diretor da APTA, Carlos Nabil Ghobril.

O complexo sucroalcooleiro liderou as vendas externas do agro paulista em 2025, com 31% de participação e US$ 8,95 bilhões em receitas, sendo 93% provenientes de açúcar e 7% de etanol. Em seguida, o setor de carnes respondeu por 15,4% das exportações, totalizando US$ 4,43 bilhões, com predominância da carne bovina (85%). Os sucos vieram logo depois, com US$ 2,98 bilhões e 10,4% de participação, praticamente concentrados no suco de laranja (97,9%). Os produtos florestais alcançaram US$ 2,97 bilhões (10,3%), impulsionados por celulose (55,8%) e papel (35,5%), enquanto o complexo soja somou US$ 2,32 bilhões (8%), com destaque para soja em grão (77,9%) e farelo (16,7%). Juntos, esses cinco grupos concentraram 75,1% das exportações do agronegócio paulista. O café aparece na sequência, com US$ 1,82 bilhão e 6,3% de participação, puxado principalmente pelo café verde (77%) e pelo café solúvel (19,3%). Na comparação com 2024, os maiores avanços vieram de café (+42,1%), carnes (+24,2%) e complexo soja (+2%). Já o complexo sucroalcooleiro (-28,4%), os produtos florestais (-5,2%) e os sucos (-0,7%) recuaram, refletindo oscilações de preços e volumes no mercado internacional. A China foi o principal destino do agro paulista em 2025, com 23,9% das exportações, seguida pela União Europeia (14,4%) e pelos Estados Unidos (12,1%). Apesar de os embarques para o mercado norte-americano terem crescido 0,6% no acumulado do ano, o tarifaço imposto em agosto provocou retração no segundo semestre, com quedas de 14,6% em agosto, 32,7% em setembro, 32,8% em outubro e 54,9% em novembro.