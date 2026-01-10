Ministro do TCU diz que parecer de técnicos sobre BC não se confunde com decisão da corte

"É importante esclarecer que manifestações das áreas técnicas do TCU não se confundem com as decisões do colegiado", diz a nota, a primeira manifestação pública do ministro sobre o tema. "O parecer citado é expressamente preliminar e foi elaborado apenas com base na resposta apresentada pelo Banco Central, sem acesso à documentação primária do processo."

O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Jhonatan de Jesus divulgou nota à imprensa neste sábado, tratando sobre um parecer preliminar de técnicos do órgão, segundo o qual o Banco Central agiu corretamente no processo que levou à liquidação do Banco Master. Ele é o relator do processo que apura o caso na corte de contas.

No parecer preliminar, elaborado com base em uma resposta enviada pelo BC ao TCU no fim do ano passado, auditores da corte de contas constataram que a autoridade monetária agiu corretamente no processo que levou à liquidação do Master. Toda a investigação está em sigilo, por determinação do próprio relator.

Segundo a nota do ministro, a unidade técnica foi responsável por propor a realização da inspeção in loco no BC para "qualificar a análise antes de qualquer juízo conclusivo." Jesus havia autorizado a inspeção na ultima segunda-feira, 5. Na quinta-feira, 8, ele acolheu um recurso do BC, suspendendo a inspeção até uma decisão do plenário do TCU.

Leia abaixo a íntegra da nota:

Em resposta à matéria publicada neste sábado, é importante esclarecer que manifestações das áreas técnicas do TCU não se confundem com as decisões do colegiado. O parecer citado é expressamente preliminar e foi elaborado apenas com base na resposta apresentada pelo Banco Central, sem acesso à documentação primária do processo. Exatamente por essa razão, a unidade técnica propôs a realização de inspeção de natureza instrutória, providência corriqueira no Tribunal para qualificar a análise antes de qualquer juízo conclusivo. A deliberação final compete ao colegiado.