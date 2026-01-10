Em momento crítico, TCU faz campanha de popularização do órgão na Avenida Paulista

Num dos espaços mais nobres da Avenida Paulista, em São Paulo, o Tribunal de Contas da União (TCU) decidiu fazer uma campanha de popularização do órgão, que completou 135 anos em novembro passado. Em um outdoor eletrônico, imagens coloridas mostram o nome e a idade do TCU no prédio da sede da Federação da Indústria do Estado de São Paulo (Fiesp). Um vídeo com um trecho dos 30 segundos exibidos das 18 horas às 22 horas de ontem corre aplicativos de mensagem com o seguinte texto: "Estamos na Av. Paulista em horário nobre convidando o cidadão paulistano a participar do controle externo!".

A mensagem aparece com o aviso "encaminhado com frequência". O próprio presidente da instituição, Vital do Rêgo, foi um dos que divulgaram a informação. A corte de contas está na berlinda por causa de sua atuação em relação à decisão do Banco Central de ter liquidado extrajudicialmente, em novembro, o Banco Master. À Broadcast, Vital explicou que solicitou apoio ao presidente da Fiesp, Paulo Skaf, durante um almoço há aproximadamente dois meses no intuito de popularizar o trabalho da instituição. O TCU informou que receberia ontem uma "homenagem especial" da Fiesp transmitida na fachada metálica que reveste o icônico prédio de 1979 da capital paulista e que possui mais de 119 mil clusters. "Essa é a história de um trabalho que nós fizemos", resumiu o presidente. A animação foi produzida pela equipe da Secretaria de Comunicação (Secom) do TCU e retrata a fachada do Tribunal, com as janelas simétricas, enquanto uma variedade de pessoas aparece nelas, com o intuito de revelar a diversidade da população do País. Outros elementos gráficos no vídeo remetem, conforme a corte de contas, a assuntos como saúde, educação, transporte, segurança, alimentação e trabalho, temas que o TCU costuma fiscalizar. Não há imagens relacionadas ao setor bancário no trecho que corre as redes.